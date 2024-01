Se siete in cerca di uno smartphone Android in ottimo affare e di alta qualità, quest’oggi vi indichiamo di approfittare dell’interessante offerta su Amazon del Samsung Galaxy A23 5G, che vi suggeriamo di portarvi a casa il prima possibile perché potrebbe finire da un momento all’altro. Il dispositivo, grazie al super sconto del 42%, sarà vostro al prezzo di soli 203,99 euro (invece di 349,90 euro di listino), in versione italiana, con il colore Nero (Awesome Black) e con la capacità di memoria interna da 128GB. Il telefono è venduto e spedito da terzi, la consegna è gratuita. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. Detto ciò, andiamo a vedere quali sono le principali specifiche tecniche.

Il Samsung Galaxy A23 5G, che misura 165.4×76.9×8.44mm per circa 195gr., presenta un display LCD TFT V-Cut da 6,6 pollici con risoluzione FHD+ (1080 × 2408 pixel), densità di pixel a 400ppi, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e protezione schermo Gorilla Glass 5. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 695 (a 6nm), e GPU Adreno 619, abbinato a 4GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione (espandibile con microSD fino a 1TB). In termini di autonomia, integra una grande batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W. Lato software, il device esegue il sistema operativo Android 12 con interfaccia utente Samsung One UI 4.1.

Display vivido: più spazio per i contenuti con il display Infinity-V

Design minimalista: la fotocamera dei cellulari Galaxy A23 5G

Quanto al comparto fotografico, il Samsung Galaxy A23 5G offre sul retro una configurazione a quad-camera con obiettivo principale da 50MP (f/1.8), un ultra-grandangolare da 5MP (f/2.2), un sensore per macro da 2MP (f/2.4) e un sensore per la profondità da 2MP (f/2.4); nella parte frontale troviamo un obiettivo da 8MP (f/2.2). Come connettività, il dispositivo offre supporto per reti a 4G LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.1 e GPS+GLONASS, oltre a un lettore di impronte digitali laterale e jack audio e porta USB Tipo-C.

