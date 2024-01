L’autobiografia Scar Tissue diventerà un biopic su Anthony Kiedis. Proprio lui, il frontman dei Red Hot Chili Peppers, sarà al centro della storia che lo vedrà protagonista partendo dal romanzo pubblicato circa 20 anni fa e che ancora oggi è annoverato tra le autobiografie più corpose e interessanti del mondo del rock. Ma cosa sappiamo su questo film?

Il biopic su Anthony Kiedis

Va detto da subito che il biopic su Anthony Kiedis non ha ancora un interprete e tanto meno un cast, non ha una data di uscita e tanto meno un regista. Ciò che è dato sapere è che la notizia è stata data da Deadline che ha rivelato che la Universal Pictures potrebbe avere il ruolo della produzione. Non solo.

Ancora, lo stesso Anthony Kiedis parteciperà alla produzione insieme alla Imagine Entertainment di Brian Grazer e Guy Oseay. I lavori potrebbero iniziare entro pochi mesi negli studi di Los Angeles. Tutto il resto non è dato saperlo.

L’autobiografia Scar Tissue

Scar Tissue è l’autobiografia di Anthony Kiedis scritta in collaborazione con Larry “Ratso” Sloman nel 2004. In Italia è stata distribuita nel 2005 per la collana Strade Blu di Mondadori.

Il libro racconta l’intero percorso esistenziale del frontman dei Red Hot Chili Peppers, con dettagli spesso cruenti sulle sue dipendenze e suoi suoi rapporti con il mondo, una vita costellata di grandi traumi e delusioni – come nel caso della morte dell’ex chitarrista dei RHCP Hillel Slovak e l’incontro con Kurt Cobain – e della lunga discesa agli inferi fino alla scoperta della passione per la musica e la nascita dei Red Hot Chili Peppers, che lo stesso Kiedis ha considerato da subito la sua famiglia.

Il tema centrale, come già detto, è la droga, dalla quale Anthony Kiedis si disintossicherà definitivamente dopo l’uscita dell’album Californication.

Continua a leggere su optimagazine.com