Tutti pazzi per De Filippo. Continuano a mietere successi la messa in onda delle opere di Eduardo De Filippo. Ed anche il film biografico di Sergio Rubini ha conquistato la platea televisiva. Boom di ascolti per la Rai mentre Canale 21 conquista il primato nazionale degli ascolti per le emittenti regionali grazie alla messa in onda del repertorio di e con Eduardo De Filippo. Un consenso glocale che svela specialmente alle nuove generazioni la profonda attualità di Eduardo De Filippo.

Drammaturgo, poeta, filosofo, regista, senatore a vita. Eduardo De Filippo è stato uno dei più grandi protagonisti della scena culturale del ‘900 al pari di Pirandello, Quasimodo, Pasolini. Quella della famiglia De Filippo è una saga che ha fornito spunti all’opera di Eduardo. Eduardo, Peppino e Titina erano figli illegittimi di Eduardo Scarpetta. Un’infanzia travagliata, all’ombra dell’illustre e potente genitore, ha forgiato il loro talento facendo maturare in Eduardo una straordinaria capacità di analisi dell’umanità.

Eduardo porta in palcoscenico la vita reale “rubata” per le strade, nei tribunali e nelle botteghe, nelle chiese e nei postriboli. Opere come “Filumena Marturano”, “Napoli milionaria”, “Natale in casa Cupiello” sono ormai classici senza tempo. Come le tragedie di Eschilo, Sofocle ed Euripide le opere di Eduardo De Filippo portano in scena l’eterna commedia umana: la tragedia della guerra che non è finita, l’incomunicabilità relazionale, l’inganno esistenziale, la forza straziante della vita, il potere tra giustizia e prepotenza.

Eduardo conquista le nuove generazioni al cinema, in teatro ed alla tv. La messa in onda delle registrazioni d’epoca o gli adattamenti più recenti con Castellitto, Gallo, Scalera riscuotono consensi ed animano discussioni. Tra risate e lacrime anche il web colleziona milioni di visualizzazioni per i frammenti di Eduardo De Filippo. Le sue battute diventano slang o perle di saggezza sulle quali meditare per cercare di esser uomini e donne migliori. O perlomeno consapevoli della propria umanità e del proprio tempo.

Continua a leggere www.optimagazine.com