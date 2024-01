Se siete in cerca di un nuovo smartphone Android dotato di teleobiettivo, batteria con 24 ore di autonomia e display Super Actua, vi suggeriamo quest’oggi l’interessante offerta su Amazon del top di gamma Google Pixel 8 Pro, il cui prezzo è tornato al minimo storico. Difatti, grazie al super sconto del 14%, sarà vostro a soli 949 euro (invece di 1099 euro di listino); tre sono le opzioni di colore che potrete scegliere come nero ossidiana, azzurro cielo e grigio creta, e nella capacità di memoria interna da 128GB. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi, e l’eventuale reso è gratuito entro il 31 gennaio 2024. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Diamo adesso un’occhiata alle principali specifiche.

Il Google Pixel 8 Pro misura 162.6×76.5×8.8mm per 213gr. di peso; il device è costruito in vetro e alluminio, risulta impermeabile ad acqua e polvere grazie al grado di protezione IP68, è dotato di lettore di impronte digitali posto sotto al display (ottico), di un microfono con riduzione rumore e due speaker stereo. Il telefono presenta un ottimo display LTPO OLED da 6,7 pollici con una risoluzione di 1344 x 2992 pixel, con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, HDR10+, 1600nits (HBM), 2400 nits (peak) e protezione schermo Gorilla Glass Victus 2. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core Google Tensor G3 (4nm), abbinato a 12GB di RAM LPDDR5X e 128GB di spazio di archiviazione UFS 3.1, e GPU Immortalis-G715s MC10.

Questo top di gamma Pixel è poi alimentato da una batteria da 5050mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 30W e wireless da 20W. Lato software, il Google Pixel 8 Pro esegue il sistema operativo Android 14. Dal punto di vista fotografico, il dispositivo dispone sul retro di una tripla fotocamera con un sensore primario da 50MP (f/1.7, OIS), un ultra-grandangolare da 48MP (f/2.2) e un teleobiettivo 5X da 48MP (f/2.8, OIS); davanti, la fotocamera selfie è da 11MP (f/2.2).

