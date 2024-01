L’edizione 2022 del Samsung Galaxy Tab S6 Lite ha ricevuto l’aggiornamento One UI 6 basato su Android 14 in alcuni mercati la scorsa settimana ed ora arrivato in India. Il tablet originale non è compatibile con Android 14, ma è bello vedere che il colosso di Seul sta lavorando per rilasciare l’ultimo aggiornamento del sistema operativo per il modello 2022 nel maggior numero di Paesi il più rapidamente possibile. I possessori indiani del Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) possono identificare l’aggiornamento One UI 6 dalla versione firmware P613XXU4CWL1 per la variante Wi-Fi. La variante 4G dovrebbe ricevere l’aggiornamento a breve, anche se non c’è modo di sapere come avverrà.

Come riportato da “SamMobile“, l’aggiornamento è un download da 1,8GB e potete scaricarlo sul vostro Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) aprendo l’app “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Android 14 e One UI 6 apportano numerose nuove funzionalità e miglioramenti all’esperienza utente, come un pannello rapido riprogettato, un nuovo carattere, un widget di notifica del lettore multimediale che visualizza la copertina dell’album ed un’animazione della forma d’onda, come anche layout e ordinamento migliorati delle notifiche ed inediti widget meteo e fotocamera.

L’aggiornamento aggiunge anche il trascinamento della selezione a due mani per app e widget sulla schermata principale, strumenti di editing di foto e video più potenti, una modalità aereo più intelligente e Auto Blocker per una maggiore sicurezza contro app sconosciute. Anche le app stock di Samsung, come Promemoria e Calendario, sono state migliorate. Per il Samsung Galaxy Tab S6 Lite, l’aggiornamento include la patch di sicurezza di novembre 2023. La patch è vecchia di due mesi, ma è normale per i tablet Android di Samsung, che non ricevono aggiornamenti di sicurezza con la stessa regolarità dei loro smartphone.

Continua a leggere su optimagazine.com