I tablet Samsung di solito non ricevono la stessa attenzione degli smartphone Galaxy quando si tratta di aggiornamenti del firmware, ma quest’anno è stato un po’ diverso. Le linee dei Samsung Galaxy Tab S7 e Tab S8 hanno già ricevuto la One UI 5.0 ed il colosso di Seul sta adesso provvedendo all’aggiornamento di un altro dispositivo. Come riportato da ‘SamMobile‘, la società asiatica ha iniziato ad implementare Android 13 con la One UI 5.0 per il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (più specificamente, l’OEM sudcoreano ha rilasciato la One UI 5.0 per l’aggiornamento 2022 del Tab S6 Lite LTE, con numero di modello SM-P619). L’upgrade è identificato dalla versione firmware P619XXU1BVK6 ed include la patch di sicurezza di novembre 2022. Al momento, l’aggiornamento è disponibile in Francia, ma probabilmente il firmware arriverà in più Paesi europei molto presto.

Al momento, Android 13 è disponibile solo per il Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE (2022), ma il modello Wi-Fi (SM-P613) dovrebbe ricevere lo stesso trattamento. Allo stesso modo, anche se l’aggiornamento del 2022 è stato fornito con Android 12, la One UI 5.0 dovrebbe essere disponibile anche per i modelli Samsung Galaxy Tab S6 Lite originali (SM-P610/SM-P615) rilasciati nel 2020.

Dovreste essere in grado di aggiornare il Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE (2022) ad Android 13 seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Badate anche bene di procedere spediti all’installazione solo nel caso in cui la percentuale di carica residua della batteria non sia inferiore al 50%, così come di effettuare un backup dei vostri dati da ripristinare se dovesse servire per qualsivoglia ragione. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

