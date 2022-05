Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) è stato adesso ufficializzato, e può già essere acquistato nel nostro Paese, volendo. Il nuovo tablet Android è spinto dal processore Snapdragon 720G di Qualcomm (octa-core con processo produttivo a 8nm da 2.3GHz), con 4GB di RAM e 64GB di storage interno (espandibile tramite microSD).

Lo schermo corrisponde ad un LCD TFT da 10.4 pollici con risoluzione pari a 2000 x 1200 pixel. Il comparto fotografico, invece, include un sensore posteriore da 8MP ed uno frontale da 5MP per selfie e videochiamate. Per adesso, il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) è disponibile solo nella versione Wi-Fi, ma non escludiamo che in un prossimo futuro possa arrivare anche in un modello 4G LTE (non 5G, cosa che richiederebbe un cambio di processore). A bordo del Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022), in ogni caso, troviamo un doppio altoparlante AKG, il supporto alla SPen, una batteria da 7040mAh e dimensioni generali pari a 15,4 x 24,4 x 0,7 cm, distribuite in un peso di 465 gr. Non sembrano esserci grossi cambiamenti, sia a livello estetico che tecnico, rispetto al predecessore Samsung Galaxy Tab S6 Lite, tranne che per il cambio del SoC (non più un Exynos 9611, bensì uno Snapdragon 720G).

ARTICOLI CORRELATI

Il nuovo modello include già Android 12 (un altro motivo che potrebbe esortarvi a passare al Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022), che presenterà l’ultima major-release dell’OS mobile di Google già fuori dalla scatola) ed ha un prezzo di 399,90 euro nella versione con connettività Wi-Fi (che, al momento, è anche l’unica disponibile) e nella nuance cromatica Oxford Gray. Detto questo, restiamo a disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda, cui contiamo di rispondere nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com