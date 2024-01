Sì, il 2024 sarà l’anno del nuovo album di David Bowie. Inediti? Pubblicazioni postume? La storia ha inizio con l’album The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (1972) e il cerchio si chiuderà in occasione del Record Store Day.

Il nuovo album di David Bowie

Waiting In The Sky (Before The Starman Came To Earth), questo il titolo del nuovo album di David Bowie, sarà fuori in occasione del Record Store Day che si terrà il 20 aprile 2024.

Il disco raccoglie una serie di registrazioni effettuate presso i Trident Studios nel 1971, alcune delle quali sarebbero diventate le tracce che avrebbero fatto parte della tracklist di The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars. Ecco l’elenco delle tracce che faranno parte della nuova raccolta:

01 Five Years

02 Soul Love

03 Moonage Daydream

04 Round And Round

05 Amsterdam

06 Hang On To Yourself

07 Ziggy Stardust

08 Velvet Goldmine

09 Holy Holy

10 Star

11 Lady Stardust

Il titolo Waiting in The Sky è un chiaro riferimento al ritornello della bellissima Starman, quarta traccia del disco The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars.

Una strada per David Bowie a Parigi

Oggi, 8 gennaio 2024, David Bowie avrebbe compiuto 77 anni e sempre oggi, nel 2016, usciva il suo ultimo album Blackstar. La combinazione di anniversari eccellenti converge a Parigi, dove alle 16:15 verrà inaugurata Rue David Bowie, una strada dedicata al Duca Bianco nel 13° arrondissement.

La strada è di recente fattura, dunque il nome del cantautore britannico non prenderà il posto di altri nomi illustri. Fino ad oggi quella via era nota semplicemente come “VoieDZ/13”.

Non resterà che attendere al 20 aprile per poter scoprire il materiale dal quale ha preso vita uno degli album rock più importanti della storia dell’uomo.

