Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento ad Android 14 su un altro dispositivo entry-level. Il Samsung Galaxy M13 5G sta ora ricevendo l’upgrade alla One UI 6.0 in India. La versione LTE del device non ha ancora ricevuto il nuovo aggiornamento software, ma ci aspettiamo di vederlo nelle prossime settimane.

Come riportato da “SamMobile“, l’aggiornamento alla One UI 6.0 basato su Android 14 è ora disponibile per il Samsung Galaxy M13 5G. L’upgrade viene fornito con la versione firmware M136BXXU5DWK7 e include la patch di sicurezza di novembre 2023. Sarebbe stato meglio se il produttore asiatico avesse incluso la patch di sicurezza di dicembre 2023 invece di quella utilizzata adesso. La patch di sicurezza risolve decine di correzioni di sicurezza presenti nella versione precedente del software. Se avete un Samsung Galaxy M13 5G, ora potete verificare la disponibilità del nuovo aggiornamento. Per farlo, seguite il percorso “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Il colosso di Seul ha lanciato il Samsung Galaxy M13 5G lo scorso anno con Android 12 integrato. I dispositivi entry-level hanno ricevuto l’aggiornamento ad Android 13 alla fine dell’anno scorso ed Android 14 ora. Ricordate di procedere all’installazione solo nel caso in cui la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare anche un backup dei vostri dati da ripristinare nel caso in cui dovesse rendersi necessario per qualche motivo. Probabilmente il dispositivo riceverà un altro upgrade del sistema operativo Android entro la fine dell’anno e questo sarà l’ultimo importante aggiornamento del sistema operativo Android. Tuttavia, il telefono riceverà aggiornamenti di sicurezza per un altro anno. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

