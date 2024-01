Ora che Samsung ha rilasciato l’aggiornamento ad Android 14 per tutti i suoi smartphone di fascia alta e per la maggior parte di quelli di fascia media, l’attenzione dell’azienda sudcoreana si è spostata sui device entry-level. Un altro device di questi, il Samsung Galaxy M13 5G, ha ora iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android 14. Il telefono sta adesso ricevendo l’aggiornamento alla One UI 6.0 basato su Android 14 in India.

L’upgrade viene fornito con la versione firmware M136BXXU5DWK7 e ha una dimensione di download di 1,65GB. La release include anche la patch di sicurezza di novembre 2023, il che è un po’ deludente considerando che siamo a gennaio 2024 (il produttore sudcoreano avrebbe potuto includere almeno la patch di sicurezza di dicembre 2023 con il nuovo aggiornamento software).

Come riportato da “SamMobile“, se avete un Samsung Galaxy M13 5G e vivete in India, ora potete scaricare e installare l’aggiornamento alla One UI 6.0 basato su Android 14, seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Prima di procedere, appurate sempre che la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare un backup dei vostri dati da ripristinare all’occorrenza. Il colosso di Seul ha lanciato il Samsung Galaxy M13 5G con Android 12 integrato: l’anno scorso, il dispositivo ha ricevuto l’aggiornamento alla One UI 5.1 basato su Android 13. Android 14 è il suo secondo grande aggiornamento software. Il device fa parte di quel gruppo di smartphone prodotti dall’azienda sudcoreana su cui vale la pena puntare, nonostante non siano top di gamma. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

