Il Samsung Galaxy M13 5G ha finalmente iniziato a ricevere l’aggiornamento alla One UI 5.1. Il nuovo upgrade è ora disponibile in India: entro le prossime settimane, l’aggiornamento potrebbe arrivare negli altri Paesi in cui viene venduto il device (non dovrebbe passare molto tempo prima che l’upgrade raggiunga anche l’Italia). La release porta anche la patch di sicurezza di febbraio 2023 sullo smartphone.

Come riportato da “SamMobile“, l’aggiornamento alla One UI 5.1 per Galaxy M13 5G viene fornito con la versione firmware M136BXXU2CWB3 e porta con sé anche la patch di sicurezza di febbraio 2023 che risolve dozzine di vulnerabilità di sicurezza. Potete scaricare e installare il nuovo upgrade sul vostro Samsung Galaxy M13 5G accedendo a “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa” (quello classico di cui ormai avrete fatto senz’altro esperienza se avete avuto altri dispositivi Android in passato, al di là del segmento di appartenenza).

Ricordate anche di verificare la percentuale residua della batteria prima di procedere all’installazione diretta dell’aggiornamento (che si tratti di questo o di qualsiasi altro poco importa: il consiglio che vi abbiamo dato vale per tutti quanti gli upgrade, grandi o piccoli che siano, allo scopo di non arrecare danni importanti al proprio dispositivo, altrimenti esposto a situazioni anche piuttosto problematiche), che dovrà essere superiore al 50% prima di procedere. Fareste bene anche ad effettuare un backup dei vostri dati, così da poter procedere ad un eventuale ripristino nel caso in cui si rendesse necessario un hard-reset che non avevate preventivato. Detto questo, speriamo di aver risposto, almeno in parte, alla vostra sete di conoscenza. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

