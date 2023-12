Se siete interessati all’acquisto di un nuovo smartphone Android, quest’oggi vi suggeriamo la fantastica offerta su Amazon del Google Pixel 8, il cui prezzo è crollato grazie allo sconto del 6%. Il dispositivo, infatti, sarà vostro a soli 749 euro (invece di 799 euro di listino), nelle opzioni di colore Grigio verde e Rosa, e nella capacità di memoria interna da 128GB. Il device è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna è gratuita e non prevede costi aggiuntivi, e l’eventuale reso è disponibile gratuitamente fino al 31 gennaio 2024. In aggiunta, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a Tasso Zero con Cofidis al check-out.

Il Google Pixel 8 misura 150.5×70.8×8.9mm per 187gr. di peso, i materiali di cui è composto sono alluminio e vetro ed è certificato con grado IP68 che lo rende impermeabile ad acqua e polvere. Lato software, il device esegue il sistema operativo Android 14. Presenta un display OLED FHD+ (432ppi) da 6,2 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel, HDR10+, frequenza di aggiornamento a 120Hz, 1400nits (HBM), 2000nits (peak) e protezione schermo Gorilla Glass Victus. Sotto la scocca troviamo un processore Google Tensor G3 (4nm) abbinato a 8GB di RAM LPDDR5X e 128GB di storage interno UFS 3.1, e GPU Immortalis-G715s MC10. Quanto all’alimentazione, il device integra una batteria da 4575mAh dotata di ricarica rapida da 27W e ricarica wireless da 20W.

Quanto al comparto fotografico, il Google Pixel 8 sfoggia sul retro un modulo a doppia fotocamera Dual-LED flash con un sensore primario da 50MP (apertura f/1.7 e OIS) e un ultra-grandangolare da 12MP (f/2.2); davanti la fotocamera selfie è da 11MP (f/2.2). Come connettività, il dispositivo offre 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Bluetooth 5.3, NFC, SIM + eSIM, UWB, GPS + GLONASS, GALILEO, USB Type-C 3.2.

