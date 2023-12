Le più belle canzoni di Eddie Vedder dimostrano che c’è un mondo oltre ogni band e oltre ogni facciata: il frontman dei Pearl Jam è un artista versatile, capace di trasformare in oro qualsiasi musica tocchi con la sua voce.

Hard Sun (2007)

Hard Sun è il singolo principale della colonna sonora del film Into The Wild, uscito nel 2007. Si tratta di una cover di una canzone di Gordon Peterson, che Vedder ha reinterpretato con la sua voce roca e profonda. Il brano è un inno alla natura, alla libertà e all’avventura, che riflette lo spirito del protagonista del film, Christopher McCandless, un giovane che abbandona la società per vivere in mezzo al selvaggio.

Society (2007)

Society è un’altra canzone della colonna sonora di Into The Wild, scritta da Jerry Hannan. Vedder la canta in duetto con Corin Tucker, ex cantante degli Sleater-Kinney. Il brano è una critica alla società moderna basata sul consumismo, sulla competizione e sull’alienazione, che contrasta con i valori di semplicità, solidarietà e armonia che McCandless cerca nella natura.

Guaranteed (2007)

Guaranteed è l’ultima canzone della colonna sonora di Into The Wild, scritta da Vedder. Si tratta di una ballata acustica, in cui Vedder canta con una voce soffusa e malinconica. Il brano è una sorta di testamento spirituale di McCandless, che riflette sulla sua vita, sulle sue scelte e sul suo destino, accettando la morte con serenità e consapevolezza.

Longing To Belong (2011)

Longing To Belong è il primo singolo estratto dall’album Ukulele Songs, pubblicato nel 2011. Si tratta di una canzone d’amore in cui Vedder accompagna la sua voce con il suono delicato dell’ukulele, un piccolo strumento a corda tipico delle isole Hawaii. Il brano esprime il desiderio di appartenere a qualcuno, di condividere la propria vita e i propri sentimenti con una persona speciale.

Matter Of Time (2020)

Matter Of Time è il singolo principale dell’EP Matter of Time, pubblicato nel 2020. Il testo è ottimista e incoraggiante, dedicato ai bambini affetti da una rara malattia genetica chiamata epidermolisi bollosa, che causa la formazione di bolle e ferite sulla pelle.

