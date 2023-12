Non solo Rolling Stones: nelle canzoni di Keith Richards c’è un’intera storia di rock e blues, ma soprattutto di indipendenza e genio. Oltre all’avventura con Mick Jagger e soci, il leggendario chitarrista ha pubblicato tre album. Ecco quali canzoni meritano un ascolto in più.

Take It So Hard (1988)

È il primo singolo estratto dal suo album di debutto Talk Is Cheap, che ha segnato la sua indipendenza artistica al di là dei Rolling Stones e di Mick Jagger. È una canzone rock and roll, con un riff potente e un ritmo serrato. Keith canta con la sua voce roca e graffiata, esprimendo il suo disprezzo per una donna che lo ha ferito. La canzone ha raggiunto il terzo posto nella Mainstream Rock Songs chart.

Wicked As It Seems (1992)

Wicked As It Seems è un singolo estratto dal suo secondo album Main Offender, che ha confermato il suo successo come solista. È una canzone blues, con una chitarra slide e un groove funky. Keith canta con ironia e sarcasmo, descrivendo la sua relazione con una donna malvagia e seducente.

Eileen (1993)

È il terzo singolo estratto da Main Offender, con il quale Keith Richards ha mostrato il suo lato più romantico e sentimentale. Eileen è pop, con una melodia orecchiabile e un’atmosfera leggera. Keith canta con dolcezza e passione per una donna di nome Eileen, che lo fa sentire vivo e felice.

Trouble (2015)

È il primo estratto dal terzo album Crosseyed Heart, che ha segnato il suo ritorno dopo 23 anni di assenza come solista. È una canzone tipicamente rock, con chitarre incisive e un testo autoironico in cui Keith Richards racconta le sue avventure e le sue disavventure.

Hate It When You Leave (2020)

È il secondo singolo estratto da Crosseyed Heart, che ha evidenziato il suo lato più country e folk. È una canzone dolce e malinconica in cui Keith canta con nostalgia e tenerezza, esprimendo il suo amore per una donna che deve partire.

