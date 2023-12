La Xiaomi Band 8 Pro x Genshin Impact Limited Edition è un dispositivo indossabile all’avanguardia che unisce in maniera perfetta stile e funzionalità. Questa partnership garantisce non solo un accessorio intelligente, ma un’esperienza che coinvolge tutti gli appassionati e fan di Genshin Impact, ossia un action RPG open world free-to-play sviluppato dalla software house cinese miHoYo.

La Xiaomi Band 8 Pro sfoggia un intenso display AMOLED curvo 1.74D da 2,5 pollici, con una risoluzione di 336 x 480 pixel e una luminosità di 600nit. È possibile navigare senza alcuno sforzo attraverso l’interfaccia e ricevere notifiche intelligenti per un’esperienza utente davvero accattivante. Il device è dotato di un cardiofrequenzimetro, di un sensore SpO2 (per il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue), di un tracker del sonno e garantisce informazioni complete sulla salute. Risulta perfetto anche per la salute delle donne, dato che include un monitor del ciclo mestruale. Il dispositivo monitora, inoltre, i livelli di stress e offre un allenamento del respiro per un approccio olistico. Il device è dotato di un chip GNSS che supporta cinque sistemi satellitari, offrendo un tracciamento preciso della posizione, e più di 150 modalità sportive, tra cui corsa intelligente e lezioni, per gli appassionati di fitness.

La Xiaomi Band 8 Pro funge anche da controller per la casa intelligente; il suo utilizzo gestirà elettrodomestici come condizionatori d’aria, robot e purificatori con un semplice comando. È resistente all’acqua fino a 5ATM, risulta, quindi, adatto anche per il nuoto e la doccia. L’orologio è alimentato da una potente batteria da 297mAh che garantisce fino a 14 giorni di utilizzo con una singola carica, con una comoda ricarica magnetica completata in sole 2 ore. La Xiaomi Band 8 Pro si associa facilmente con dispositivi Android 6.0+ oppure iOS 12.0+ tramite connettività Bluetooth 5.1. Tante le sue funzionalità si annoverano quadranti personalizzabili, controllo remoto della fotocamera, riproduzione musicale, promemoria intelligenti per chiamate, messaggi ed eventi.

Continua a leggere su optimagazine.com