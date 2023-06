Anche se tanti di noi sappiamo bene che Xiaomi è un brand top per la vendita dei suoi smartphone, è vero che il produttore presenta anche un’ampia gamma di altri prodotti: come, ad esempio, i tapis roulant, i forni intelligenti, e altro ancora. Tuttavia, l’articolo che ha più successo è probabilmente il fitness-tracker: la conferma giunge proprio da recenti rapporti. Si tratta dell’ultimo braccialetto intelligente, lo Xiaomi Band 8, le cui vendite hanno superato le spedizioni di 1,1 milioni di unità in Cina. Andiamo a vedere i dettagli.

Per diversi anni i braccialetti intelligenti Xiaomi sono sempre stati i più venduti. Infatti, la prima Mi Band della società ha riscontrato un grande successo ed ogni nuovo modello ha sempre fatto registrare vendite migliori rispetto ai modelli precedenti. Adesso, l’ultima che si è aggiunta alla famiglia è la Xiaomi Band 8, che ha venduto più di 1,1 milioni di unità dal suo lancio sul mercato cinese. Tuttavia, i motivi del successo sono diversi: per iniziare, questo fitness-tracker è molto conveniente; infatti, costa poco meno di 50 dollari (che al cambio corrisponde a circa 47 euro), che è significativamente inferiore al prezzo di molti altri braccialetti intelligenti presenti sul mercato. In secondo luogo, il wereable è dotato di molte funzionalità: può monitorare la frequenza cardiaca, la qualità del sonno e gli allenamenti; può anche ricevere notifiche dallo smartphone e può persino controllare la riproduzione musicale.

La Xiaomi Mi Band 8 è stato lanciato lo scorso mese di aprile ed è disponibile in due versioni: standard e NFC. La versione standard ha un display OLED da 1,62 pollici con una frequenza di aggiornamento di 60Hz, con risoluzione 326 pixel (PPI), 600 nit di luminosità e regolazione automatica della luminosità. Il braccialetto intelligente offre più di 200 quadranti personalizzati e supporta oltre 150 modalità sportive. La versione NFC ha tutte le stesse funzionalità della standard; inoltre, la tecnologia NFC vi consentirà di utilizzare il braccialetto per effettuare pagamenti, sbloccare porte ed altro ancora.

