Se siete in cerca di un nuovo smartphone Android e del marchio Google, vi suggeriamo di approfittare dell’interessante nonché irripetibile offerta su Amazon del Google Pixel 8, uno dei flagship più venduti e tra i device più apprezzati dell’ultimo periodo. Parliamo di un ammiraglia entry level della line-up del 2023, che oggi sarà vostra con un super sconto del 6% al prezzo di 809 euro (invece di 859 euro di listino), potrete scegliere tra le tre opzioni di colore Rosa, Grigio verde e Nero ossidian e nella capacità di memoria interna da 256GB. Questo top di gamma del produttore statunitense è venduto e spedito dall’e-commerce stesso, per gli iscritti a Prime, la consegna non prevede costi aggiuntivi e l’eventuale reso è gratuito fino al 31 gennaio 2024; inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo a rate a Tasso Zero con Cofidis al check-out.

Il Google Pixel 8 si presenta piccolo e compatto, ma è piuttosto potente grazie al processore di ultima generazione che viene supportato dall’intelligenza artificiale per eseguire le operazioni. I materiali di cui è realizzato sono l’alluminio e il vetro, pesa 187 gr., uno spessore di 8.9mm ed è certificato con grado IP68 quindi impermeabile ad acqua e polvere. Il device sfoggia un display OLED FHD+ da 6,2 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel con tecnologia HDR10+, frequenza di aggiornamento a 120Hz, nits (HBM), 2000 nits (peak) e protezione schermo Corning Gorilla Glass Victus. Lato hardware, il device integra un SoC Google Tensor G3 (4nm), abbinato a 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione; quanto all’autonomia, è dotato di una batteria da 4575mAh, con ricarica rapida cablata a 24W e ricarica wireless a 18W.

Per quel che riguarda le fotocamere, il device presenta una configurazione a doppia fotocamera con un sensore principale Samsung ISOCELL GN2 da 50MP con OIS ed un ultra-grandangolare/macro con Sony IMX386 da 12MP con correzione obiettivo e autofocus. La selfie-cam è da 11MP (f/2.2). Lato software, il telefono esegue il sistema operativo Android 14.

