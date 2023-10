Valentina Modini è la concorrente del Grande Fratello 2023 eliminata nella puntata di lunedì 30 ottobre, andata in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, condotta come al solito da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Cesara Buonamici.



In sfida con Beatrice, Grecia, Giuseppe e Massimiliano, Valentina ha ottenuto solo il 9% delle preferenze. La preferita del pubblico è risultata, come prevedibile, Beatrice Luzzi con il 35% delle preferenze.



Durante la diretta c’è stato spazio anche per nuove nomination. La casa ha deciso di dare l’immunità a Anita, Ciro, Angelica, Paolo e Giampiero, mentre Cesara ha scelto Grecia e Giuseppe. Beatrice, Alex, Fiordaliso e Giselda si sottoporranno al giudizio del televoto e chi avrà meno consensi finirà direttamente in nomination.



Prima della puntata di ieri sera c’era molto fermento per la posizione di Alex Schwazer, che stava pensando di ritirarsi dal gioco per una discussione nata con Beatrice. Allarme rientrato però e alla fine il marciatore ha deciso di restare nella casa, dove sta seguendo un programma di allenamento. Da registrare anche la pace, o quantomeno una tregua, tra Massimiliano e Beatrice, dopo le litigate dei giorni scorsi.

