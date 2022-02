Atlanta 4 segnerà la fine della serie con Donald Glover. L’annuncio di FX è arrivato a un mese circa dal debutto della terza stagione, che arriverà in anteprima giovedì 24 marzo, a quasi quattro anni dal finale della seconda trasmesso nel maggio 2018.

Atlanta 4, a differenza della terza stagione, non si farà attendere: se il capitolo 3 arriva a maggio, il quarto ed ultimo uscirà entro l’anno, compensando così la lunga attesa rispetto alle prime due stagioni. Questo perché FX ha rinnovato la serie per la stagione 4 nell’agosto 2019 e ha preferito operare come fanno molte società di produzione che lavorano per i grandi streamer, cioè realizzando più stagioni insieme.

Atlanta 4 arriverà entro il 2022 perché FX messo in produzione le stagioni 3 e 4 insieme, girandole senza soluzione di continuità tra gli episodi della penultima e dell’ultima stagione, annunciata come tale solo oggi. Il capo di FX John Landgraf ha preannunciato diversi colpi di scena ai giornalisti accorsi alla presentazione della rete alla Television Critics Association: “La nuova stagione è tutto ciò che ti aspetti da Atlanta, vale a dire aspettati l’inaspettato. Siediti e goditi il ​​viaggio“.

Nella stessa occasione Atlanta 4 è stata indicata come la stagione finale della dramedy, che vede Donald Glover e Brian Tyree Henry nei panni di cugini che cercano di sfondare sulla competitiva scena musicale di Atlanta. Creata e prodotta da Glover, la serie vede tra gli altri membri del cast Lakeith Stanfield e Zazie Beetz. Nel finale della seconda stagione, la troupe era in partenza per il tour europeo di Al: nei 10 episodi della terza, la storia si svolgerà quasi interamente in Europa, con Earn (Glover), Alfred/Paper Boi (Henry), Darius (Stanfield) e Van (Beetz) nel bel mezzo di un tour che li vede da outsider adattarsi al successo tanto agognato.

Continua a leggere su optimagazine.com