L’intervista romanzata di Ilary Blasi guadagna attenzione mediatica e divide il popolo del web. Ilary Blasi racconta la sua verità. Il pubblico entra nelle pieghe più intime della vita di Ilary Blasi che possiede tutti gli stereotipi necessari per accendere l’attenzione: amore, carriera brillante, vita di lusso, copertine. Un sogno oppure un incubo a seconda dei punti di vista.

I buoni propositi di riservatezza dopo la separazione sono andati rapidamente in fumo. Ilary Blasi e Francesco Totti continuano ad alimentare la macchina del gossip con particolari e dettagli sempre gustosi per gli amanti del genere tra orologi e borse, vacanze vip, nuovi fidanzati/e. Francesco Totti ed Ilary non si stanno facendo mancare nulla. E nulla stanno facendo mancare alle rispettive tifoserie.

Dopo Unica, che continua a macinare ascolti su Netflix, tocca ad Ilary Blasi esser al centro del turbine media-social. La protagonista divide il pubblico: chi ne esalta la libertà e chi la critica per aver messo in piazza i problemi con l’ex marito; chi l’accusa di esser senza arte né parte e chi invece ne ammira la scaltrezza per aver conquistato la prima fila in un mondo complesso come quello dello spettacolo e del calcio.

Ilary Blasi come Lady Diana. Entrambe hanno scelto la televisione per mettersi a nudo sapendo benissimo di esporsi al giudizio non sempre benevolo del pubblico. “I panni sporchi si lavano in famiglia” si diceva nella società borghese e conformistica. Adesso i “panni sporchi” si lavano – dietro lauto compenso – sui media e sui social. Tutto quanto fa spettacolo, tutto può esser narrato pur di restare sulla cresta dell’onda.