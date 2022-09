Francesco Totti ed Ilary Blasi Avevano chiesto riservatezza annunciando la loro separazione. Due personaggi celebri come Totti e Blasi sanno di esser al centro delle attenzioni mediatiche, ma in quel frangente con molto senso di responsabilità avevano chiesto il rispetto della privacy per tutelare i loro tre figli minorenni.

Il proposito molto saggio era stato sostanzialmente rispettato. Certo non sono mancate durante i mesi più caldi reportage fotografici sulle vacanze di Francesco Totti ed Ilary Blasi. Fotografie al mare, in barca, in villa o nei locali notturni accompagnate dalle consuete immaginifiche didascalie.

Come tanti separati Totti e Blasi stanno cercando di ricostruire la loro vita tutelandosi anche da speculazioni mediatiche quasi inevitabili con personaggi del loro calibro. Stamani Francesco Totti ha clamorosamente deciso di rompere la tregua. Due pagine d’intervista a tutto campo con il Corriere della Sera nelle quali, Totti ha raccontato la sua verità sulla separazione (leggi di più)

Dell’ex moglie Ilary Blasi , Francesco Totti ha detto peste e corna nel senso letterale della parola. Uno sfogo rabbioso, un fallo di reazione decisamente da cartellino rosso. Entrate a gamba tesa per prendersi il ruolo di vittima danneggiato da una donna fedifraga che l’avrebbe tradito con la complicità dell’amica parrucchiera, che non gli sarebbe stato vicino nei momenti più difficili della sua vita e della sua carriera, che si sarebbe impadronita della sua collezione di orologi pregiati.

Bordate micidiali come le sue conclusioni sul terreno di gioco con dettagli molto riservati che tali sarebbero dovuti restare per rispetto dei figli minorenni che gli stessi genitori separati si erano impegnati a tutelare. Difficile prevedere , la reazione di Ilary Blasi alle durissime accuse di Francesco Totti. Farà melina scegliendo la strada del silenzio ed affidando ai legali le sue ragioni morali ed economiche? Oppure partirà in contropiede scegliendo un’altra tribuna mediatica altrettanto importante per illustrare la sua verità? Il match è appena cominciato. Difficile immaginare quale sarà il risultato della partita anche se , per le numerose implicazioni economiche, si può pensare ad un pareggio d’interesse. Chi sarà di sicuro sconfitto dal turbine mediatico Totti-Blasi saranno i figli costretti ad uno scempio morale ed educativo davvero indecente

Continuiamo a leggere Optimagazine: Sport ed attualità, Musica e spettacoli, Cinema e serie TV, tecnologia (leggi di più)