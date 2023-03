Guerra al pezzotto. La Camera dei Deputati ha varato una norma per stroncare il pezzotto. Si tratta del sistema tecnologico che permette di “piratare” gli eventi sportivi più importanti e le prime visioni dei film più attesi. Il pezzotto, com’ è ben facile immaginare, produce danni enormi alle piattaforme legali.

E’ difficile ottenere dati certi sulla diffusione del pezzotto. Ma si stima che in Italia siano davanti alla televisione circa cinque milioni di utenti che utilizzano il pezzotto invece di un regolare abbonamento. Con pochi spiccioli i fruitori del pezzotto si godono il meglio di sport, cinema, serie tv in barba alle piattaforme più note ed esose: Sky, Dazn, Netflix.

L’iniziativa anti pezzotto del Parlamento prevede un coinvolgimento attivo dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza. L’azione si svolgerà contemporaneamente su più fronti: tecnologico, bancario e legale. Si tenterà di stroncare il pezzotto pirata bloccando le trasmissioni ed i conti bancari grazie a procedure più celeri d’oscuramento (leggi di più).

Non è il primo tentativo legislativo di arginare l’alluvione del pezzotto. Non sono mancate neanche le campagne di sensibilizzazione degli utenti. Ma i risultati sono finora scarsi. Il pezzotto è sempre più vivo e vegeto nonostante i problemi legali che può determinare. Il Parlamento ci riprova e le piattaforme ci sperano così come i club sportivi e gli addetti ai lavori dello spettacolo che vedono metter in pericolo i propri guadagni.

La pirateria audiovisiva è un reato. Il pezzotto è un danno per l’economia del paese. Ma i costi delle piattaforme legali sono esosi ed in alcuni casi (DAZN su tutti, nonostante gli ammiratori di Diletta Leotta) il servizio reso all’utente regolare è pessimo. E’ giusto mobilitarsi contro il pezzotto e stigmatizzare la pirateria. Ma farebbero bene Sky, DAZN, Netflix e tutti gli altri a ridurre i prezzi e potenziare la qualità del servizio. Forse l’unico sistema per mandare in soffitto il pezzotto è proprio questo: prezzi più popolari e migliore qualità tecnologica.

Continuiamo a leggere Optimagazine: Sport ed attualità, Musica e spettacoli, Cinema e serie tv, Trend e tecnologie (leggi di più)