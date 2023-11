Che la carriera della band romana fosse ormai lanciata nell’universo internazionale era già chiaro, ma lo stesso Damiano David si dice sorpreso di aver preso parte alla nuova versione di Jolene di Dolly Parton, il grande classico del 1974.

Dal 19 novembre 2023 è disponibile la Download Exclusive Edition di Rockstar, il nuovo album in studio di Dolly Parton con un lungo viaggio nella storia del rock sia attraverso le sue super hit che attraverso i tributi ai brani più iconici degli ultimi 50 anni con tanti ospiti.

I Maneskin sono tra questi: la traccia 32 è proprio Jolene, spoilerata da entrambe le parti sui social con un video esclusivo che ha fatto saltare dalla sedia i fan della band romana. Così Damiano David e soci si ritrovano nella grande Babele di Dolly insieme ad altri nomi importanti, come Paul McCartney e Ringo Starr (Let It Be), Sting (Every Breath You Take) e tanti altri.

Jolene proviene dall’album Jolene, appunto, pubblicato nel 1974. Il testo racconta il diverbio tra una donna e la bella Jolene, con la prima convinta che Jolene voglia portarsi via il suo uomo.

Il brano è considerato uno dei capolavori della musica country rock e negli anni è stato oggetto di cover da parte di tantissimi altri artisti, dai The White Stripes a Miley Cyrus, ma anche Olivia-Newton John.

Con questa collaborazione i Maneskin staccano un altro ticket importante nel loro percorso. Nell’album Rush! è presente Tom Morello, leggendario chitarrista dei Rage Against The Machine, dei Prophets Of Rage e degli Audioslave, nel brano The Gossip, ma durante la loro carriera la band romana ha aperto il concerto dei Rolling Stones e ha calcato i palchi di alcuni dei festival internazionali più importanti.

[Chorus]

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene

I’m beggin’ of you, please don’t take my man

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene

Please don’t take him just because you can

[Verse 1]

Your beauty is beyond compare

With flaming locks of auburn hair

With ivory skin and eyes of emerald green

Your smile is like a breath of spring

Your voice is soft like summer rain

And I cannot compete with you, Jolene

[Verse 2]

He talks about you in his sleep

And there’s nothing I can do to keep

From crying when he calls your name, Jolene

And I can easily understand

How you could easily take my man

But you don’t know what he means to me, Jolene

[Chorus]

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene

I’m begging of you, please don’t take my man

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene

Please don’t take him just because you can

[Verse 3]

You could have your choice of men

But I could never love again

He’s the only one for me, Jolene

I had to have this talk with you

My happiness depends on you

And whatever you decide to do, Jolene

[Chorus]

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene

I’m begging of you, please don’t take my man

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene

Please don’t take him even though you can

Jolene, Jolene