Il 10 novembre 2014 Dolores O’Riordan fu arrestata. Secondo i primi lanci di stampa, la cantante dei Cranberries avrebbe aggredito una hostess durante un volo intercontinentale per poi ferire un poliziotto intervenuto per sedare la rissa. La cantautrice fu dunque trattenuta presso la postazione di polizia dell’aeroporto di Shannon, nell’Irlanda occidentale. Cos’era successo?

Va detto che ancora oggi i tabloid e i quotidiani che ricordano l’episodio usano la formula dubitativa. Ad esempio, si dice che Dolores non colpì il poliziotto intervenuto con la sua squadra per fermare l’artista all’uscita del velivolo, bensì gli sputò in faccia. In ogni caso, tutto avvenne a bordo del volo EI110 della Aer Lingus, compagnia di volo di bandiera irlandese, che viaggiava dall’aeroporto JFK di New York a quello di Shannon. Durante le fasi di atterraggio, una hostess avrebbe invitato la cantautrice a rispettare la richiesta di rimettersi al suo posto, ma la O’Riordan avrebbe reagito con violenza.

Avrebbe dunque iniziato a scalciare fino a colpire la hostess alla caviglia, addirittura – come scrisse l’Irish Times – cagionandole una frattura del piede. Per questo motivo l’equipaggio aveva allertato le forze di polizia a terra. All’atterraggio, Dolores O’Riordan trovò la polizia ad attenderla fuori dal velivolo. Una volta raggiunta dai poliziotti, Dolores diede in escandescenze fino a colpire/sputare in faccia un poliziotto.

Per l’episodio la voce dei Cranberries fu trattenuta all’aeroporto. Si aprì un processo e Dolores si dichiarò colpevole dei fatti, tuttavia il giudice le fece evitare il carcere per via del suo disturbo bipolare, ma la condannò a pagare 6 mila euro da donare in beneficenza alle associazioni dedicate alla tutela e ai diritti dei carcerati.

Ancora, Dolores O’Riordan fu invitata a scrivere una lettera di scuse a tutte le persone coinvolte nella vicenda, dalla hostess al poliziotto che cercava di prenderla in custodia.

Continua a leggere su optimagazine.com