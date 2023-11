Nei migliori album dei Red Hot Chili Peppers c’è tutta l’evoluzione di una band che affonda le radici nel funk e si muove tra le linee del rock e del pop. I loro brani sono vere e proprie lezioni di groove, con uno stile che si è sempre più perfezionato a partire dalle linee di basso di Flea – che ancora oggi fanno scuola – e le intuizioni del compianto Hillel Slovak e di John Frusciante. Anthony Kiedis è il frontman perfetto, con linee vocali che spaziano dal rap alla melodia più orecchiabile.

Mother’s Milk (1989)

Mother’s Milk è il primo disco a ottenere un buon successo commerciale e critico. L’album contiene brani come Knock Me Down, Higher Ground, Taste the Pain e Good Time Boys. Il disco presenta uno stile più hard rock e metal rispetto ai precedenti lavori della band.

Blood Sugar Sex Magik (1991)

Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot Chili Peppers è considerato il loro capolavoro, grazie alla produzione di Rick Rubin e alla presenza di John Frusciante alla chitarra. L’album contiene brani celebri come Give It Away, Under The Bridge, Suck My Kiss e Breaking The Girl. Il disco mescola funk, rock, rap e melodie pop, con testi che parlano di sesso, droga, amore e spiritualità.

Californication (1999)

Californication segna il ritorno di John Frusciante nella band dopo il suo abbandono nel 1992. L’album contiene hit come Scar Tissue, Otherside, Californication e Around The World. Il disco mostra una maggiore maturità musicale e lirica della band, con influenze psichedeliche e alternative.

By The Way (2002)

Con By The Way i Red Hot Chili Peppers continuano sulla linea melodica di Californication, con brani più soft e pop. L’album contiene canzoni come By The Way, The Zephyr Song, Can’t Stop e Dosed. Il disco esplora temi come l’amore, la solitudine, la morte e la religione.

