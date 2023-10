Se siete in cerca di un nuovo smartphone Android top di gamma del marchio Google e ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, quest’oggi vi suggeriamo di dare un’occhiata su Amazon al Google Pixel 8. Il device lo porterete a casa ad un ottimo prezzo, vale a dire 799 euro, e in tre opzioni di colore: Grigio verde, Nero ossidiana e Rosa. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata, la consegna non prevede costi aggiuntivi e, per i clienti Prime, l’eventuale reso è gratuito. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a Tasso Zero con Cofidis al check-out.

Il Google Pixel 8 misura 150.5×70.8×8.9mm per circa 187 grammi di peso. Presenta un display OLED FHD+ da 6,2 pollici con risoluzione 1080 x 2400 pixel (428ppi), frequenza di aggiornamento dinamica da 60Hz a 120Hz, protezione vetro Corning Gorilla Glass Victus, luminosità fino a 2000nit, supporto HDR10+ 24bit a 16 milioni di colori. Sotto la scocca troviamo il processore Google Tensor G3 (a 4nm) con co-processore di sicurezza Titan M2, abbinato a 8GB di RAM LPDDR5X e 128GB di storage interno di tipo UFS 3.1. Ad alimentare lo smartphone troviamo una batteria da 4575mAh dotata di supporto per la ricarica rapida cablata a 30W (fino al 50% di carica in 30 minuti) e la ricarica wireless (certificazione Qi) che garantisce un’autonomia fino 24 ore con una ricarica completa.

Google Tensor G3 è il chip di Pixel più potente di sempre.

Il display ad alta risoluzione da 6,2 pollici permette di vedere...

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Google Pixel 8 sfoggia sul retro un obiettivo principale da 50MP con Octa PD (apertura f/1.68 e zoom fino a 8x), un ultra-grandangolare da 12MP (f/2.2) e un sensore LDAF (autofocus a rilevazione di fase) a zona singola, dotato anche di stabilizzazione ottica ed elettronica dell’immagine (OIS/EIS). Davanti, la fotocamera selfie presenta un obiettivo da 10.5MP Dual PD (f/2.2, messa a fuoco fissa) situata in un foro centrale in alto nel display. In termini di connettività, il device offre il supporto USB-C 3.2, 5G, DualSIM, WiFi 7 2×2 MIMO, Bluetooth 5.3, NFC, GPS (con Glonass, Galileo, Qzss, BeiDou). Il sistema operativo è Android 14.

