Nelle più belle canzoni di Eminem c’è un manifesto generazionale: un rapper che è riuscito a fare breccia in una scena dominata da nomi ingombranti come Puff Daddy, Public Enemy, Run DMC, Fugees, entrando quasi a gamba tesa nel mainstream e trascinando con sé miliardi di fan da tutto il mondo grazie ai suoi testi dissacranti, provocatori e alle sue basi sempre efficaci.

My Name Is (1999)

È il primo singolo tratto dal primo album in studio di Eminem, The Slim Shady LP, uscito nel 1999. Vale la pena menzionarlo perché è con questa canzone che il rapper si è fatto conoscere al grande pubblico. Ha riscosso non solo successo, ma anche molte polemiche a causa del linguaggio scurrile e politicamente scorretto: è stata questa la grande entrata in scena di Mr. Slim Shady nel mondo della musica mainstream.

The Real Slim Shady (2000)

The Real Slim Shady è il primo singolo estratto dal secondo album in studio di Eminem, The Marshall Mathers LP. È stata la prima canzone del rapper ad arrivare prima in classifica in molti Paesi ed è stata oggetto di forti polemiche per i duri attacchi alle star più famose dello show business.

Stan (2000)

Stan è un altro singolo estratto da The Marshall Mathers LP ed è stato realizzato in collaborazione con Dido. Parla del rapporto tra Eminem e un suo fan, espresso con un campionamento dal brano Thank You della giovane artista che ha prestato la sua voce per il ritornello.

Lose Yourself (2010)

Lose Yourself è una canzone che parla della sua vita e delle sue sfide. È la colonna sonora del film 8 Mile, uno dei punti fermi della carriera del rapper.

Rap God (2013)

Rap God è un singolo estratto da The Marshall Mathers LP 2. È una canzone che mette in mostra le abilità tecniche e liriche del rapper, che sfoggia una velocità di pronuncia impressionante, arrivando a pronunciare 97 parole in 15 secondi. La canzone ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards come miglior performance rap e ha ottenuto il Guinness World Record come canzone con il maggior numero di parole (1560).

