Ormai in rete non si parla d’altro ma cosa ha detto Giorgia Soleri su Damiano David dei Maneskin nelle scorse ore? Giorgia Soleri si è lasciata andare a commenti sulla fine della sua recente relazione con il cantante dei Maneskin, rispondendo ad alcune domande poste dai fan sul suo profilo Instagram.

Apprendiamo che Giorgia Soleri temeva di rinnegare i bei ricordi dei momenti incantevoli trascorsi con Damiano David, una volta chiusa la relazione. Fortunatamente non è andata cosi e via social Giorgia fa sapere di non essere pentita di niente. Certo, la fine di una relazione porta sempre con sé un marasma di emozioni diverse che Giorgia Soleri non nega di aver provato. Oggi, però, può dirsi serena.

“Avevo paura di diventare una di quelle persone che, una volta finita una relazione importante, rinnega i bei ricordi costruiti insieme e le scelte (anche sbagliate) fatte per amore”, le parole di Giorgia Soleri sui social. “Sarei ipocrita se dicessi che non ho provato rabbia, dolore, confusione. Ma posso fieramente dire di non essermi pentita di niente, quando a muovermi era un sentimento così grande. Se l’ho fatto in quel momento aveva un senso”, ha poi aggiunto spiegando di aver provato rabbia, dolore e confusione nel momento della separazione da Damiano David ma non si è mai pentita di nulla. Ha inoltre confermato che il suo sentimento era grande: ha vissuto sempre tutto molto intensamente e, adesso, è serena.

Giorgia Soleri vive a Roma, città nella quale si è trasferita per il suo ex, Damiano. Ha deciso, in seguito, di rimanere nella città Eterna perché è qui che ha la famiglia che si è scelta: “Mi sono trasferita per amore, sono rimasta perché qui ho la mia chosen family”. Giorgia Soleri dunque ha scelto di trascorrere a Roma il suo futuro, dove ha tanti amici, al di là della fine della relazione con Damiano David.