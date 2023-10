Insieme al debutto dei nuovissimi smartphone Pixel 8 e Pixel 8 Pro, Google ha deciso di lanciare in Italia anche lo smartwatch Pixel Watch 2. Il wearable è nato dalla partnership (rinnovata) con Fitbit ed è dotato di nuovi sensori, nuove funzionalità e AI per regalare a coloro che lo indosseranno tante informazioni personalizzate relative alla salute, al fitness ed alla sicurezza. Andiamo subito a dare un’occhiata alle principali caratteristiche e specifiche del nuovo orologio intelligente del colosso di Mountain View.

Il nuovo Google Pixel Watch 2 presenta un display AMOLED Always-on da 1,2 pollici (320ppi), 100% DCI-P3, con risoluzione di 384 x 384 pixel e molto luminoso fino a 1000nit. Sia la parte superiore che quella inferiore, sfoggia un materiale in vetro Corning Gorilla Glass 5 in protezione del display. Lato hardware, il dispositivo può contare sul processore Qualcomm Snapdragon W5 Gen. 1 (a 4nm), che assicura elevate prestazioni e anche un’efficienza energetica migliore, abbinato a 2GB di RAM e 32GB di spazio di archiviazione. Inoltre, il chipset è assistito da un coprocessore custom Cortex M33. In termini di connettività offre: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC per i pagamenti, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e sistema satellitare Quasi-Zenith. Quanto all’autonomia, il nuovo Pixel Watch 2 è alimentato da una batteria da 306mAh, che garantisce fino a 24 ore con display sempre attivo e con una sola ricarica. Il dispositivo si caricherà all’80% in 45 minuti e al 100% in 80 minuti. Inoltre, lo smartwatch si può ricaricare con una basetta magnetica di forma circolare.

L’orologio intelligente di Google è anche dotato di microfono e altoparlante, è impermeabile fino a 5ATM con grado di certificazione IP68 resistente anche alla polvere. Gli utenti possono usufruire anche dei seguenti sensori: accelerometro, giroscopio, barometro, magnetometro, bussola, luminosità ambientale, SpO2, battito cardiaco, ECG, sensore per la conduttanza cutanea (cEDA) e temperatura cutanea. Lato software, il device lavora con il sistema operativo è il Wear OS 4. Quanto al prezzo e alla disponibilità, potrete acquistare l’orologio intelligente in versione Wi-Fi al prezzo di 399 euro su Unieuro, Amazon e Google Store; inoltre, compresi nel prezzo saranno inclusi 6 mesi di abbonamento a Fitbit Premium ed un mese di YouTube Music Premium.

