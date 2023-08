Entro la fine del 2023, Google dovrebbe lanciare il nuovo indossabile Google Pixel Watch 2 (avvistato un paio di giorni fa con certificazione FCC) insieme agli smartphone della serie Pixel 8, tra cui il Google Pixel 8 ed il Pixel 8 Pro. La certificazione ha rivelato che il wearable debutterà nelle varianti LTE e Wi-Fi. L’elenco ha anche mostrato che il dispositivo sarà disponibile in quattro versioni di cinturino. Adesso, in un recente rapporto, si è riusciti ad individuare per la prima volta l’imminente smartwatch su Google Play Console e nell’elenco dei dispositivi supportati da Google Play.

La lista di certificazione FCC rivela che il Google Pixel Watch 2 presenta il nome in codice “Eos“. Tuttavia, l’elenco di Google Play Console mostra il rendering dello smartwatch e possiamo notare che lo smartwatch sfoggerà un quadrante circolare ed un pulsante fisico posto sul lato destro simile al Pixel Watch di prima generazione. Inoltre, l’elenco conferma anche che il prossimo orologio intelligente del colosso di Mountain View sarà alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon W5 + Gen. 1 (SW5100) abbinato a 2GB di RAM. L’elenco di Google Play Console conferma anche che Google il Pixel Watch 2 avrà un display con risoluzione di 383 × 384 pixel. Lato software, lo smartwatch lavorerà con il sistema operativo Android 13 fuori dalla scatola su interfaccia Wear OS 4.0.

Le precedenti indiscrezioni suggerivano che lo smartwatch dovrebbe presenterà quattro nuovi quadranti: Accessible, Arc, Analog Bold e Bold Digital. Infine, il nuovo dispositivo indossabile dovrebbe essere alimentato da una batteria da 306mAh. Quanto al debutto, il Google Pixel Watch 2 dovrebbe essere lanciato anche in India, dato che in precedenza ha ricevuto la certificazione BIS. Per il momento, Google non ha ancora rivelato la data di lancio ufficiale dell’orologio intelligente, né della serie Pixel 8 di smartphone.

