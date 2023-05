All’inizio del mese di maggio in corso, sono circolate in Rete alcune voci secondo cui il colosso di Mountain View avrebbe annunciato il Google Pixel Watch 2 insieme ai Pixel 8 e 8 Pro il prossimo autunno. Adesso sono state segnalate alcune specifiche chiave proprio dell’orologio, compresi gli aggiornamenti del processore, della batteria e del sensore di salute.

Secondo le fonti, il nuovo Google Pixel Watch 2 sarà alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon W5 di ultima generazione. Tuttavia, non è abbastanza chiaro per quale livello di personalizzazione si stia protendendo, ma lo Snapdragon W5+ Gen. 1 è stato annunciato lo scorso luglio e appena arrivato sul primo orologio Wear OS, il TicWatch Pro 5. Ci sarebbe anche il classico Snapdragon W5 Gen. 1 senza il co-processore di Qualcomm che, finora, è stato utilizzato soprattutto dai produttori di dispositivi indossabili cinesi (come, ad esempio, sull’Oppo Watch 3). Tale SoC a 4nm è dotato di quattro core A53 a 1,7GHz con due GPU Adreno 702 (1GHz). Mentre, l’originale Exynos 9110 di Pixel Watch è costruito su un processo a 10nm con due Cortex-A53.

Il vero e grande impatto di questo cambiamento riguarda la durata della batteria, che è migliorata molto. Anche se la capacità della batteria del Google Pixel Watch 2 dovrebbe rimanere invariata, Big G sta valutando di portarla a oltre un giorno di utilizzo con il display sempre attivo (AOD) abilitato. Si tratterebbe di un aggiornamento significativo: l’attuale Pixel Watch ha una durata di 24 ore con l’AOD spento. Detto ciò, le persone oggi possono tenere lo schermo acceso e superare facilmente un giorno. La durata della batteria del Google Pixel Watch 2 potrebbe plausibilmente garantire l’utilizzo per due giorni senza ricarica se le impostazioni sono regolate per risparmiare batteria. Il nuovo chipset è senza ombra di dubbio responsabile di questa ulteriore spinta nell’autonomia: a bordo, infatti, sfrutterà il WearOS 4 dotato di vari aggiornamenti e ottimizzazioni per far funzionare l’app nel modo più fluido ed efficiente possibile. Infine, quanto ai sensori il prossimo Google Pixel Watch 2 sarà dotato di sensori di salute simili al Fitbit Sense 2. Gli aspetti più importanti di quest’ultimo dispositivo, infatti, sono un sensore di attività elettro-dermica continua (cEDA) per la gestione ed il monitoraggio dello stress per tutto il giorno, nonché di un sensore della temperatura della pelle. Insomma, ci aspettiamo di vedere il Google Pixel Watch 2 prossimo all’annuncio insieme al Pixel 8 entro la fine del 2023.

