Quando (What’s The Story) Morning Glory degli Oasis vede la luce, la cool Britain già scritta da Placebo, Blur, Radiohead e via discorrendo trova una nuova sfumatura. Non che i fratelli Gallagher non si siano già impegnati con Definitely Maybe (1994), ma con il secondo disco superano alla grande la prova, appunto, del secondo disco.

Dal Regno Unito manca ancora quella parte più rozza e spavalda, fatta di sbarbi incarogniti da una famiglia dissoluta, dalla provincia e da una politica in fermentato cambiamento: se Definitely Maybe ha innescato una bomba fatta di punk, beat, pop e una continua inversione dell’ordine degli elementi, (What’s The Story) Morning Glory degli Oasis ne definisce i contorni, con lo storytelling di Noel Gallagher ancora più scorrevole e disincantato, anche se più romantico, e un sound che colloca al meglio una band che ha già scritto la storia del pop britannico.

Inutile dire che il disco viene trainato da Wonderwall e Don’t Look Back In Anger, messe in diretta successione alle tracce 3 e 4 e di chiara matrice beatlesiana: due ballate micidiali, la prima dall’anima acustica e la seconda d’avorio, come John Lennon insegna. Non si possono trascurare, tuttavia, Champagne Supernova che strizza l’occhio alle super-ballad dal minutaggio infinito degli ultimi 50 anni e Cast No Shadow, ma fortunatamente il disco non è fatto solo di lenti.

A reggere il tiro c’è anche la title-track Morning Glory, con quell’animo rock’n’roll e inquieto che quasi sgomita con tutto lo scenario grunge di quegli anni. Va detto, a tal proposito, che il disco è il perfetto continuum di Definitely Maybe, con gli Oasis meno spavaldi e più rabbiosi, certamente più riflessivi ma consapevoli di essere le nuove rockstar con appena due album in libreria.

(What’s The Story) Morning Glory degli Oasis esce il 2 ottobre 1995 e segna il secondo punto fermo della band e della scena alternativa internazionale.

