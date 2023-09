Per Motta La Musica è Finita, o almeno questo è il titolo del nuovo album in uscita il 27 ottobre ed anticipato da un singolo atteso per il 29 settembre. Nello stesso giorno del rilascio del disco, verrà avviato anche il tour nei club.

“Ci vuole un tempo, un tempo per stare veramente in silenzio e stare in silenzio non vuol dire non scrivere le canzoni”, ha raccontato Motta parlando del suo nuovo progetto discografico di inediti che vedrà la luce il prossimo mese.

Ad anticiparlo, sarà in radio il 29 settembre il nuovo singolo inedito dal titolo Per Non Pensarci Più, ma non è questa la prima anticipazione del progetto. Sono infatti già stati rilasciati i brani La Musica è Finita e Anime Perse.

“Il mio nuovo album ‘La musica è finita’ è frutto di un lavoro di ore, mesi e anni di studio, da solo e insieme a un sacco di amici e professionisti pazzeschi – racconta Motta – Non ci si abitua mai all’emozione di annunciare un album, sarà che ci metto sempre un sacco di tempo per farli e anche questa volta ce l’ho davvero messa tutta. Ma ci sarà tempo per spiegarvi. Intanto venite a ballare su questo fuoco insieme a me“.

L’artwork della cover dell’album è a cura di Pepsy Romanoff.

Le date del tour nei club

27 ottobre – LIVORNO – The Cage (data zero)

9 novembre – MILANO – Magazzini Generali

10 novembre – TORINO – Hiroshima Mon Amour

11 novembre – RONCADE (TV) – New Age

16 novembre – FIRENZE – Viper

17 novembre – BOLOGNA – Estragon

23 novembre – POZZUOLI (NA) – Duel Beat

24 novembre – CIAMPINO (RM) – Orion

I biglietti del tour sono già disponibili in prevendita sui circuiti abituali.