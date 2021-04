Motta a Roma e Milano prossimamente: due sono i concerti dell’artista già in programma e annunciati, per i quali i biglietti sono disponibili in prevendita da oggi.

Motta annuncia il nuovo album, dopo il rilascio del primo singolo, e oggi conferma i primi due appuntamenti della tournée. In estate Motta tornerà dal vivo con un tour a supporto del nuovo lavoro discografico, già annunciato i primi eventi che lo vedranno protagonista al Carroponte di Milano e all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

I primi due concerti di Motta, a Roma e Milano, sono quelli attesi il 21 luglio a Milano al Carroponte e il 10 settembre a Roma all’Auditorium Parco della Musica.

I biglietti per entrambi i concerti sono disponibili in prevendita da oggi sul sito di Motta che questa settimana è atteso con il rilascio del nuovo disco di inediti. Venerdì 30 aprile sarà disponibile in versione fisica e digitale l’album Semplice, anticipato dal singolo già in rotazione radiofonica e in digital download. E Poi Finisco Per Amarti – questo il titolo del brano inedito – anticipa il percorso di crescita personale ed artistico del cantante che verrà approfondito del disco.

Per il suo nuovo disco Motta riparte dall’attenzione nei confronti delle piccole cose, dall’importanza di ogni attimo vissuto, dalla quotidianità in quanto dimensione che sfugge. Una scelta inedita quanto azzardata per l’immagine di copertina, in cui il suo volto non appare, in netta controtendenza oggi.

Fa un passo inedito ed evita di porsi in primo piano per lasciare che a parlare siano le canzoni, le sue parole e la sua musica, tra stati d’animo ed emozioni vissute. Tra i musicisti coinvolti nel disco ci sono il percussionista brasiliano Mauro Refosco (David Byrne , Red Hot Chili Peppers, Atom For Peace,…) e il bassista Bobby Wooten (David Byrne) che han lavorato con Motta da remoto da New York.