Sono pezzi da 90 dell’attuale scena indie italiana e non, i nomi degli ospiti di NXT Station 2022 che si terrà a Bergamo a partire dal 30 aprile. NXT Station 2022 nasce dall’esperienza di Bergamo 1000 e non sarà semplicemente un calendario di concerti. Si parla, infatti, di circa 100 eventi che oltre alle esibizioni dei cantanti e dei cantautori includeranno stand up comedy, presentazioni, sagre e degustazioni. Il direttore artistico di NXT Station Luca Borsetti dichiara con fierezza:

“La bellissima esperienza della scorsa estate ci ha fatto conoscere meglio le potenzialità di questa piazza che può essere casa della musica, ma non solo. Per questo abbiamo pensato a un programma ancora più ricco e articolato, che inizia già ad aprile e si arricchisce di nuove collaborazioni ed esperienze”.

Ecco il calendario in continuo aggiornamento degli ospiti di NXT Station 2022:

30 aprile – MOTTA – ingresso gratuito

17 giugno – THE DANDY WARHOLS – ingresso con formula H.20

18 giugno – MODENA CITY RAMBLERS – ingresso con formula H.20

9 luglio – BANDABARDÒ & CISCO – ingresso con formula H.20

15 luglio – TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI E COR VELENO – ingresso con formula H.20

16 luglio – CHIELLO – € 17,25

20 luglio – SANGIOVANNI – € 35,00

23 luglio – FULMINACCI – € 17,25

29 luglio – LA RAPPRESENTANTE DI LISTA – € 28,75

30 luglio – ERNIA – € 17,25

6 agosto – EUGENIO IN VIA DI GIOIA – € 20,70

2 settembre – ROVERE – ingresso con formula H.20

3 settembre – TANANAI – € 20,00

9 settembre – VENERUS – € 23,00

10 settembre – DITONELLAPIAGA – ingresso gratuito

Per “ingresso con formula H.20” si intende la possibilità di assistere gratuitamente al concerto se si accede agli eventi di Piazzale Alpini entro le ore 20. NXT Station 2022 sarà dunque un ciclo di eventi a 360 gradi che occuperanno l’estate bergamasca fino al mese di settembre, con l’esibizione gratuita di Ditonellapiaga.

I cancelli di NXT Station saranno aperti tutti i giorni dalle ore 10 alle 23 nei giorni infrasettimanali, mentre durante i weekend resteranno aperti fino alle 24. Su Piazzale Alpini saranno a disposizione tre palchi: uno principale sul quale si esibiranno gli artisti headliner, uno di medie dimensioni che ospiterà le attività dal vivo del mercoledì e il Palco Tenda, accanto allo stand dedicato alla ristorazione dei partecipanti e che ospiterà i nomi più importanti della stand up comedy italiana.

Dal 30 aprile al 30 settembre gli ospiti di NXT Station 2022 si alterneranno in 150 giorni di concerti. Non mancheranno manifestazioni culturali, dibattiti letterari e rappresentazioni per valorizzare il territorio. Nella prima serata della lunga stagione salirà sul palco Motta con un evento gratuito. Il suo ultimo album è Semplice (2021) e il suo ultimo singolo è Caro Fo**utissimo Amico pubblicato insieme ai The Zen Circus.

Il calendario con gli ospiti di NXT Station 2022 è in continuo aggiornamento.