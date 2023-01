C’è Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban su Italia1. Stasera 26 gennaio, la rete Mediaset ripropone la terza avventura del maghetto di Howgarts, basata sulla saga creata dalla penna di J.K. Rowling.

Per Harry Potter inizia un nuovo anno scolastico al castello di Hogwarts. Ma, i fantasmi del passato, continuano a tormentarlo. Un nuovo nemico arriva dalla tetra prigione di Azkaban: il pericoloso assassino Sirius Black, colui che un tempo tradì i genitori del giovane mago consegnandoli a Lord Voldemort, è riuscito in una fuga ritenuta da tutti impossibile. Ed ora è sulle tracce di Harry. Ma non tutto è come sembra. In una notte di luna piena un segreto a lungo nascosto tra le pieghe del passato verrà svelato. Un segreto che cambierà per sempre il destino dell’indomito protagonista.

Se con La camera dei Segreti Chris Columbus aveva “interrotto” l’atmosfera fiabesca per avventurarsi in atmosfere più cupe, qui il talentuoso regista messicano Alfonso Cuarón (I figli degli uomini) va oltre. Decisamente inquietanti le figure dei “dissennatori”. Ambiguo quanto basta il personaggio di Sirius Black (interpretato da un sempre convincente Gary Oldman), vero fulcro della storia.

Nel cast di Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban: Daniel Radcliffe è Harry Potter; Rupert Grint è Ron Weasley; Emma Watson è Hermione Granger; David Thewlis è Remus Lupin; Michael Gambon è Albus Silente; Alan Rickman è Severus Piton; Maggie Smith è Minerva McGranitt; Robbie Coltrane è Rubeus Hagrid; Tom Felton è Draco Malfoy; Gary Oldman è Sirius Black; James Phelps è Fred Weasley; Oliver Phelps è George Weasley; Matthew Lewis è Neville Paciock; Jamie Waylett è Vincent Tiger; Emma Thompson è Sibilla Cooman; David Bradley è Argus Gazza; Timothy Spall è Peter Minus; Julie Walters è Molly Weasley; Mark Williams è Arthur Weasley; Robert Hardy è Cornelius Caramell; Richard Griffiths è Vernon Dursley; Fiona Shaw è Petunia Dursley; Harry Melling è Dudley Dursley.

L’appuntamento con Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban è per stasera alle 21:30 su Italia1.

