Il film La Bella e la Bestia inaugura le festività natalizie all’insegna della magia Disney. Emma Watson è la protagonista dell’adattamento live action del classico d’animazione del 1991, in onda la sera di Santo Stefano, il 26 dicembre, su Rai1.

Belle è la ragazza più affascinante del suo villaggio: brilla non solo per bellezza, ma anche per intelligenza e originalità di vedute. E rifiuta la corte del suo aitante e prepotente compaesano Gaston che opprime Belle e suo padre. Smarritosi nel bosco al ritorno da un suo viaggio, il papà di Belle troverà rifugio in un misterioso e lussuoso castello, apparentemente disabitato. Nel giardino l’uomo coglie una rosa, che aveva promesso alla figlia, e incappa nell’ira della Bestia, un principe vittima di un incantesimo: per punirlo della sua superbia, una fata lo aveva trasformato anni prima nella creatura mostruosa.

Il papà di Belle viene imprigionato mentre la ragazza decide di partire dal villaggio per andarlo a cercare: arrivata al castello, Belle si offre di prendere il posto del padre, e resterà lì con la Bestia. Inizialmente la convivenza tra il mostro e la ragazza si rivela difficile, a causa dell’ostilità del primo; ma col tempo impareranno a conoscersi e Belle potrebbe essere colei in grado di spezzare la maledizione che offusca il castello.

Nel cast de La Bella e La Bestia: Emma Watson nei panni di Belle; Dan Stevens è il Principe / Bestia; Luke Evans è Gaston, spasimante di Belle; Kevin Kline è Maurice, il padre di Belle; Josh Gad è Le Tont, aiutante goffo di Gaston; Ewan McGregor è Lumière, maître del castello; Stanley Tucci è il Maestro Cadenza; Ian McKellen è il maggiordomo Henry Tockins; Emma Thompson è Mrs. Bric; Audra McDonald è Madame Guardaroba; Gugu Mbatha-Raw è Spolverina; Nathan Mack è Chicco; Hattie Morahan è Agata; Gerard Horan è Monsieur Jean Bric; e Thomas Padden interpreta Chapeau.

Per il suo ruolo, Emma Watson (Hermione Granger nella saga di Harry Potter) è stata paragonata, per grazia e profondità, a Judy Garland de Il Mago di Oz. Spicca la qualità d’insieme delle canzoni: la sequenza in cui gli oggetti animati del castello interpretano la canzone Be Our Guest è uno dei tanti momenti da non perdere di un film fra i più importanti e ambiziosi mai realizzati in casa Disney.

L’appuntamento con il film La Bella e La Bestia è su Rai1 è alle 21:25.

