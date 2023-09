Attesa per il 15 settembre su Paramount+ la seconda stagione di Vita da Carlo, serie televisiva a metà strada tra realtà e fiction, diretta e interpretata da Carlo Verdone.

Prodotta da Aurelio e Luigi De Laurentiis, Vita da Carlo 2 è composta da 10 nuovi episodi per i quali alla regia si sono alternati, oltre allo stesso Verdone, Pasquale Plastino, Ciro Zecca e Luca Mastrogiovanni. “Questa volta ho voluto accanto a me un altro regista – spiega Carlo Verdone durante la conferenza stampa di presentazione – perché dirigere tutte e dieci le puntate sarebbe stato un suicidio. In Valerio Vestoso ho trovato una persona con cui sono andato perfettamente d’accordo. Valerio ha il gusto dell’inquadratura.- Ci siamo divisi i compiti: io guardavo più gli attori, lui la geometria delle riprese, ma ci siamo consultati ogni giorno, quindi il nostro è stato un rapporto veramente ottimo, cosa molto rara”.

Accanto al protagonista ritroviamo alcuni degli interpreti più noti della scena cinematografica italiana, come:

Monica Guerritore

Max Tortora

Antonio Bannò

Caterina De Angelis

Filippo Contri

A questi si aggiungono alcune new entry, tra cui Stefania Rocca, Ludovica Martino e Fabio Traversa, oltre al cantante Sangiovanni, per cui Verdone ha parole al miele. “Sangiovanni è stato una sorpresa, l’ho detto anche a lui, perché al principio ero piuttosto dubbioso – racconta il regista – Pensavo: Ma questo ragazzo viene dall’altra parte del mondo, e cioè dalla musica, sarà in grado, essendo così diverso da me innanzitutto perché non romano, di interpretare un giovane Carlo Verdone?’. E invece Sangiovanni si è comportato non bene ma benissimo, ha preso le misure durante la prima settimana e poi, a un certo punto, si è completamente adeguato ai nostri ritmi ed è stato sé stesso. Non si è fatto tanti problemi, ha recitato con grande coraggio mettendo in campo sé stesso, le sue timidezze, i suoi silenzi, i suoi momenti di riflessione e anche le sue malinconie e le sue stranezze”.

Per i fan della serie c’è un’altra buona notizia. Ci sarà presto anche Vita da Carlo 3.

Continua a leggere Optimagazine