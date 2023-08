Al via Beyond Paradise su Canale5. A partire da stasera, 23 agosto, andrà in onda lo spin-off di Delitti in Paradiso con Kris Marshall, che torna a vestire i panni di uno dei protagonisti della serie originale.

Dopo aver lasciato la paradisiaca Saint Marie, il detective ispettore è tornato a Londra insieme alla fidanzata Martha per iniziare una nuova vita. La meta prescelta è la sonnolenta Shipton Abbott, una città che non ha niente a che vedere con i luoghi incantati dell’isola che si è lasciato alle spalle. Eppure gli omicidi avvengono anche qui. Humphrey si unisce alle forze di polizia locale diventando il nuovo ispettore, mentre Martha realizza il suo sogno di gestire un ristorante in proprio. Il nuovo ambiente mette alla prova la loro relazione, tra alti e bassi della quotidianità.

Si parte dall’episodio 1×01, di cui vi riportiamo la sinossi:

L’ispettore Humphrey Goodman decide di trasferirsi nella tranquilla cittadina di Shipton Abbott con la sua fidanzata Martha: scappati dalla frenesia londinese, cercano di farsi una famiglia e di avere una vita più tranquilla. I fatti, tuttavia, smentiscono la serenità che speravano di trovare: appena arrivato, infatti, Humphrey avrà subito a che fare con un caso che sembra coinvolgere una misteriosa strega ed una leggenda che aleggia nel paese da anni.

A seguire, l’episodio 1×02:

Humphrey ed Esther si ritrovano per le mani un caso difficile: un’intera famiglia sembra essere svanita nel nulla. Facendosi strada fra gli indizi e i testimoni, Humphrey dimostra un’abilità deduttiva notevole. E anche un po’ di impulsività, a causa della quale finisce per acquistare una barca. Nel frattempo, Martha si confida con la madre riguardo ai problemi fra lei e il futuro marito e viene avvicinata da una sua vecchia conoscenza, che le fa una proposta d’affari.

Nel cast di Beyond Paradise: Kris Marshall (il protagonista della serie originale per 30 episodi, dalla terza alla sesta stagione) nei panni dell’ispettore Humphrey Goodman; Sally Bretton (già apparsa in Delitti in Paradiso nella quinta e sesta stagione) nel ruolo di Martha Lloyd; Zahra Ahmadi interpreta Esther Williams; Dylan Llewellyn è Kelby Hartford; Felicity Montagu è Margo Martins; Jamie Bamber è Archie Hughes; e Barbara Flynn nei panni di Anne Lloyd.

L’appuntamento con Beyond Paradise su Canale5 è per stasera alle 21:20.

