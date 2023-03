Shrinking 2 ci sarà: Apple TV+ ha rinnovato la serie dramedy con protagonisti Jason Segel e Harrison Ford per la seconda stagione. Finora sono stati pubblicati otto dei dieci episodi.

“Abbiamo adorato il mondo coinvolgente, toccante ed esilarante di Shrinking sin dall’inizio”, ha dichiarato il responsabile della programmazione per Apple TV+ Matt Cherniss, “ed è stato meraviglioso vedere come il pubblico di tutto il mondo continua a guardare questi personaggi dal cuore grande. Non vediamo l’ora che gli spettatori sperimentino ciò che il cast e il team creativo hanno in serbo per la seconda stagione”.

Shrinking segue le vicende di un terapeuta in lutto Jimmy (interpretato da Segel) per la morte della moglie che inizia a infrangere le regole e dire ai suoi clienti esattamente quello che pensa. Ignorando la sua formazione e la sua etica, si ritrova a fare enormi e tumultuosi cambiamenti nella vita delle persone, compresa la sua, il tutto mentre cerca di riallacciare il rapporto con sua figlia adolescente, Alice. Ad aiutarlo i suoi colleghi di lavoro, tra cui il burbero Paul (interpretato da Ford).

Il cast comprende anche: Jessica Williams (The Daily Show), Christa Miller (Scrubs, Cougar Town), Lukita Maxwell (Generation), Michael Urie (Ugly Betty) e Luke Tennie (Players).

La prima stagione viene pubblicata con un episodio ogni settimana. Il finale uscirà venerdì 24 marzo su Apple TV+.

Shrinking è la seconda serie tv a cui Harrison Ford ha preso parte. L’iconico interprete di Indiana Jones è già protagonista di 1923, la serie spin-off di Yellowstone, disponibile su Paramount+ con un episodio ogni settimana.

Shrinking 2 non ha ancora una data d’uscita, né si conosce il numero degli episodi. Probabilmente la vedremo entro il prossimo anno.

