Con le più belle canzoni di Kanye West si celebra l’artista, uno dei rapper più influenti degli ultimi anni e di cui, tristemente, negli ultimi anni si parla per il suo atteggiamento bizzarro e controverso, specialmente in termini di posizioni politiche e relazioni personali dal disastroso matrimonio con Kim Kardashian alle posizioni antisemite.

Jesus Walks (2004)

Proveniente dal suo album di debutto The College Dropout, Jesus Walks è stata una delle canzoni che ha fatto conoscere Kanye West al grande pubblico. La canzone affronta tematiche come la fede e la spiritualità in un modo fresco e originale.

Stronger (2007)

Stronger è stata una hit internazionale che ha catturato l’attenzione del pubblico di tutto il mondo. Estratta dall’album Graduation, la canzone presenta un campionamento di Harder, Better, Faster, Stronger dei Daft Punk e riflette il desiderio di Kanye di superare gli ostacoli e diventare più forte non solo nella musica, ma anche nella vita.

Runaway (2010)

Considerata da molti una delle sue migliori opere, Runaway è un capolavoro di auto-riflessione e introspezione. Questa canzone, tratta dall’album My Beautiful Dark Twisted Fantasy, dimostra la capacità di Kanye di esprimere le proprie debolezze e imperfezioni in modo onesto e crudo. La durata estesa della canzone, con un finale epico di oltre nove minuti, la rende un’esperienza straordinaria.

Ultralight Beam (2015)

Ultralight Beam è l’apertura dell’album The Life of Pablo ed è una traccia potente ed emotiva che esplora la fede e la ricerca di un significato più profondo nella vita. La canzone presenta collaborazioni con diversi artisti, tra cui Chance the Rapper e Kirk Franklin, creando un arrangiamento corale coinvolgente e spirituale.

Ghost Town (2018)

Ghost Town è uno dei momenti più alti dell’album Ye. La canzone cattura l’essenza del percorso personale di Kanye West, affrontando temi come la solitudine, la ricerca di libertà e l’ansia. Con la partecipazione vocale di Kid Cudi e 070 Shake, la canzone presenta un finale travolgente che riflette la lotta e la speranza di trovare un posto dove appartenere.