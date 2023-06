“Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore”, scrive Damiano sui social e conferma le voci precedenti. Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri si sono lasciati.

Il cantante dei Maneskin ammette oggi la fine della sua relazione sentimentale con Giorgia Soleri, in seguito alla diffusione di un video che lo vedeva in atteggiamenti intimi con un’altra donna, in una recente serate spensierata in discoteca. Nella clip, divenuta virale sui social, Damiano baciava una ragazza diversa da Giorgia Soleri. Si è quindi prima gridato al tradimento, per poi passare all’ipotesi della separazione tra Damiano e Giorgia.

Ed in effetti è proprio questa la verità. Nessun tradimento ad opera del cantante. Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri si sono lasciati.

“Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore”, scrive Damiano. “Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci ormai da qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”, le sue parole nello smentire categoricamente il tradimento. Non c’è stato nessun tradimento, dunque, alla base della fine dell’amore. I due si erano già lasciati quando Damiano ha deciso di frequentare un’altra persona.

La speranza di Damiano è inoltre quella che la separazione non vada ad influire sull’immagine pubblica di Giorgia Soleri e chiede a tutti i fan rispettare la privacy e la delicatezza di questo momento particolare. Il suo messaggio è giunto via Instagram, con uno screenshot del messaggio scritto personalmente tra le note del suo smartphone.