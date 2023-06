Lincoln Lawyer 2 è in arrivo e il suo martelletto è pronto a battere ancora. L’appuntamento è fissato su Netflix proprio il mese prossimo, o quasi. Secondo quanto annunciato qualche ora fa sembra che la seconda stagione del dramma firmato da David E. Kelley arriverà su Netflix giovedì 6 luglio ma non del tutto. I nuovi episodi saranno divisi in due parti con la seconda metà in arrivo quasi dopo un mese ovvero giovedì 3 agosto.

La serie è un piccolo gioiellino che ha trovato casa sulla piattaforma streaming e che in Italia ha avuto modo di conquistare il suo pubblico andando in onda su Cielo, cosa succederà nella seconda stagione? La serie, tratta da romanzi per il grande pubblico come quelli di Michael Connelly, ha come protagonista Manuel Garcia-Rulfo nei panni di Mickey Heller, un avvocato molto capace e famoso per lavorare molto in auto, le sue Lyncoln.

Nei 10 nuovi episodi, Mickey Haller continua a gestire il suo studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln, mentre si occupa di casi grandi e piccoli in quel di Los Angeles. La seconda stagione affronterà il quarto libro della serie The Lincoln Lawyer intitolata The Fifth Witness. Il resto lo scopriremo al rilascio del trailer della stagione.

Oltre a Garcia-Rulfo, il cast della serie Netflix comprende Neve Campbell nei panni di Maggie, la prima ex moglie di Mickey e vice procuratore distrettuale alias “Maggie McFierce”; Becki Newton nei panni di Lorna, seconda ex moglie di Mickey nonché responsabile dell’ufficio; Jazz Raycole nei panni di Izzy, una cliente di Mickey ed ex tossicodipendente; Angus Sampson nei panni di “Cisco”, ex membro di una banda di motociclisti ora braccio destro di Mickey come investigatore/guardia del corpo.