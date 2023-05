Il Volo Tutti Per Uno su Canale 5 stasera, dall’Arena di Verona con la partecipazione di Federica Panicucci. Tanti ospiti al fianco del trio pop-lirico d’eccellenza, esponenti del mondo della musica pronti a sostenerli in questo nuovo viaggio nelle note.

Sul palco dell’Arena di Verona, con Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ci saranno amici e colleghi della musica italiana. Con il trio si esibirà la cantante Gianna Nannini ma anche i Pooh e Annalisa, che da poco ha annunciato le sue nozze e un singolo con Fedez e Articolo 31. Vedremo poi Francesca Michielin e Irama, Aida Garifullina e Gianfranco Montresor. Sul palco anche l’attore comico Giorgio Panariello.

Sabato 27 maggio in prime-time su Canale 5 verrà trasmessa la prima delle due serate-evento all’insegna della musica de Il Volo Tutti Per Uno, uno spettacolo che celebra il successo del trio italiano famoso in tutto il mondo e apprezzato proprio perché esporta la migliore musica lirica. Ma non solo: Il Volo regalerà al pubblico di Canale 5 anche momenti inediti ed emozionanti, impreziosito dai grandi ospiti sul palco.

La regia delle due serate è affidata a Luigi Antonini. La seconda andrà in onda, sempre su Canale 5, sabato prossimo – 3 giugno.

“Quello che abbiamo sempre cercato di fare è di essere sempre noi stessi, in qualunque situazione, soprattutto in tv. Spesso penso che le persone non ci conoscano per quello che siamo, per questo nasce Tutti per uno”, dichiara Il Volo all’Ansa, alla vigilia delle due serate celebrative, l’occasione per farsi conoscere a fondo dal pubblico generalista Mediaset.

Gli ospiti di Il Volo Tutti Per Uno il 27 maggio

Gianna Nannini

Pooh

Giorgio Panariello

Annalisa

Francesca Michielin

Irama

Aida Garifullina

Gianfranco Montresor