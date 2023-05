L’estate sarà anche la stagione dei concerti dei Tiromancino: nel 2023 Federico Zampaglione e la sua squadra ritornano sul palco per riabbracciare il pubblico. “Ci mancavate e abbiamo pensato di venirvi a trovare […] Così di botto… col sole in faccia”. Queste le parole usate nell’annuncio delle prime date del Summer Tour.

Concerti di Tiromancino nel 2023: date e biglietti

I concerti dei Tiromancino nel 2023 partiranno da Pinzolo (TN) il 16 giugno con il seguente calendario:

16.06 PINZOLO (TN) – Mountain Beat Festival

19.06 BRESCIA – Area Eventi della Loggia, posto unico € 25,00

22.07 MONTALCINO (SI) – Jazz & Wine in Montalcino 2023,

28.07 LECCO – Costellazioni Culturali

11.08 MONTESILVANO (PE) – Teatro del Mare

16.08 LERICI (SP) – Lerici Live

20.08 LUCO DEI MARSI (AQ) – Piazza Umberto I

10.09 CARRARA (MS) – Festival Con-Vivere

21.10 TARANTO – Teatro Orfeo, posto unico € 40,25

Le date di Brescia, Montesilvano e Luco dei Marsi saranno in compagnia di Enula, al secolo Enula Bareggi già stella di Io Canto a soli 13 anni e concorrente di Amici di Maria De Filippi nel 2020, quando fu eliminata alla quarta puntata del serale contro Aka7even.

Il 2023 dei Tiromancino

Oltre al ritorno sul palco, il 2023 dei Tiromancino è segnato anche dal singolo Due Rose in duetto con Enula, sul palco con Federico Zampaglione e soci in tre date del tour.

L’ultimo album dei Tiromancino è Ho Cambiato Tante Case, pubblicato nel 2021 come dodicesima esperienza in studio. Nel 2021 la band ha duettato con Carmen Consoli nel singolo L’Odore Del Mare. Per il momento non è dato sapere se il 2023 sarà l’anno del nuovo disco della band romana.

Ai Tiromancino va il merito di aver proposto in tanti anni di carriera canzoni memorabili come La Descrizione Di Un Attimo, Due Destini e Per Me è Importante, vere e proprie hit che hanno arricchito la musica leggera italiana.