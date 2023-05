Una versione inedita del testo di Smells Like Teen Spirit dei Nirvana: questa la chicca tirata fuori da Courtney Love durante il podcast 60 Songs That Explains the ’90s di Rob Harvilla. Alcune parti sono già note ai più, specialmente i divoratori seriali di libri e photobook dei Nirvana che dalla morte di Kurt Cobain sono stati pubblicati e hanno riempito le librerie dei fan e dei topi da biblioteca.

Durante l’intervento, la vedova Cobain ha raccontato tanti aneddoti sul cantautore scomparso. Ad esempio, Dumb (da In Utero, 1993) fu scritta ad Amsterdam in appena 20 minuti.

La Love ha spiegato a Harvilla che le parti già note sono presenti nei diari personali di Kurt, ma la versione che oggi conosciamo tutti è comunque diversa da quella delle prime bozze. In primo luogo – e questo lo sappiamo tutti – la linea vocale delle prime versioni di Smells Like Teen Spirit ricordava vagamente quella adottata poi per Drain You. In secondo luogo, Courtney Love specifica che solamente 5 frammenti del testo originale sono poi confluiti nella versione definitiva.

Quindi la frontwoman delle Hole legge ad alta voce la versione inedita del testo di Teen Spirit:

Come out and play

make up the rules

I know I hope

to buy the truth

who will be the king and queen

of all the outcasted teens

Vieni fuori a giocare

stabilisci le regole

so e spero

di comprare la verità

chi saranno il re e la regina

di tutti gli adolescenti emarginati?

Quindi si passa al ritornello:

We’re so lazy

and so stupid

blame our parents

and the cupids

a deposit, for a bottle

stick it inside

no role model Siamo tanto pigri

e tanto stupidi

diamo la colpa ai genitori

e agli amorini

un deposito per una bottiglia

da metterci dentro

nessun modello da seguire

Infine:

We merge ahead this special day

this day giving amnesty to sacrilege

A denial and from strangers

a revival and from favours

here we are now we’re so famous

here we are now entertain us Uniamoci per questo giorno speciale

un giorno in cui diamo amnistia al sacrilegio

una negazione, e dagli estranei

un risveglio, e dai favori

ora siamo qui, tanto famosi

siamo qui, intratteneteci

Courtney Love confessa che avrebbe voluto che il verso “who will be the king and queen of all the outcasted teens” rimanesse anche nella versione definitiva:“Avrebbe salvato me e mia figlia da tanta me**a”.