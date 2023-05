Senza le canzoni di Frank Sinatra probabilmente oggi non avremmo artisti come Michael Bublé in acque internazionali o anche Johnny Dorelli in Italia. Parliamo di crooner, ovviamente, termine che inquadra gli artisti che allietano l’ascoltatore con il loro timbro e stile caldi e confidenziali, rassicuranti. Frank Sinatra ha incantato il mondo intero portando per decenni il suo racconto del sogno americano, delle serate di gala ma anche dell’amore più romantico e intimista.

Strangers In The Night (1966)

Su un testo di Charles Singleton ed Eddie Snyder e una musica di Avo Uvezian, Strangers In The Night è il brano più disprezzato dallo stesso Sinatra. “Un pezzo di me**a”, così lo definì il crooner nell’assoluta convinzione che fosse la peggiore canzone della sua vita.

Strangers In The Night Audio CD – Audiobook

Reprise / Umgd (Publisher)

Somethin’ Stupid (1967)

Di Somethin’ Stupid esiste una prima versione iscritta e incisa nel 1966 da C. Carson Parks insieme alla moglie, ma la versione che tutti conosciamo è quella incisa da Frank Sinatra e sua figlia Nancy nel 1967 per l’album The World We Knew. Una splendida dichiarazione d’amore rivisitata nel 2001 dal cantautore Robbie Williams in duetto con l’attrice Nicole Kidman.

My Way (1969)

Non si può certamente non partire da My Way, quando si parla delle più belle canzoni di Frank Sinatra. The Voice la incise su un testo scritto da Paul Anka, che si ispirò alla canzone francese Comme D’Habitude incisa da Claude François nel 1967. Il successo è stato tale da conoscere numerose rivisitazioni, tra le quali ricordiamo quella di Sid Vicious con un testo stravolto.

Theme From New York New York (1980)

La versione originale di questa iconica canzone è stata incisa nel 1977 da Liza Minnelli, a piacque talmente tanto a Frank Sinatra che nel 1979 la incise per un tributo da inserire nel disco che uscì nel 1980. I due artisti la cantarono in duetto dal vivo più volte, e oggi entrambe le versioni sono le più apprezzate.