Miss Dag canta My Way di Frank Sinatra, portando a termine una sfida coraggiosa su una cover di fama mondiale. Il brano, che tutti conoscono interpretato da The Voice, rivive così nella versione della cantante e songwriter tedesco-olandese che ne rilascia una versione intimista ed elegante.

La rivisitazione di Dagmar Segbers si accompagna a un arrangiamento molto particolare, che si aggiunge alla sua interpretazione vocale con la quale si regala una connotazione personale a un brano conosciuto in tutto i il mondo nella sua versione originale.

La buona riuscita del brano è merito anche della squadra di lavoro composta da Michele Fazio, Luca Meneghello, Sandro De Bellis e il Maestro Mario Natale, che con Michele Fazio ha curato l’arrangiamento. La regia del videoclip è di Andrea Basile, alla quale si è aggiunta la presenza della stylist Lorenza Bacchieri con l’abbigliamento di Dagmar.

A proposito del videoclip, Miss Dag ha dichiarato:

“Il videoclip ci porta in due dimensioni che mi rappresentano particolarmente. C’è una Me, che vive la vita di tutti i giorni con determinazione “Ho vissuto una vita così piena, Ho viaggiato in lungo e largo per ogni autostrada”, dice il testo della canzone… e una Me, distante dalla frenesia quotidiana che vive la vita a suo modo, nel suo mondo di musica e parole “And more, much more than this, I did it my way”.

La scelta della cover non è stata casuale e arriva dal produttore e discografico Pippo Landro. Sulla decisione di reinterpretare My Way, Landro ha dichiarato:

“Da quando ho creato la New Music International, e sono più di 35 anni, ho sempre avuto due brani in testa che volevo produrre. Uno era “Can’t Take My Eyes Off You ” e l’ho realizzato negli anni ’90 con la grande Gloria Gaynor, facendone un successo mondiale da oltre 20 Milioni di copie e diventato un evergreen nel Mondo e l’altro è “My Way”. Per la realizzazione mi occorreva una voce particolare che potesse interpretarla nella versione che ho sempre avuto in mente io … non semplice da trovare perché My Way è stato interpretato dai più grandi artisti del mondo e il confronto da sostenere era pesante, ma ora, nel 2020 l’ho trovata credo di avere fatto centro! Dagmar è l’artista giusta. L’ho capito nel momento in cui ha approcciato la prima strofa della canzone!”

Il singolo e il videoclip sono disponibili dall’11 settembre, mentre il nuovo album dell’artista è atteso per i prossimi mesi.

Miss Dag è nota in Italia e in Europa dopo una lunga serie di concerti live e festival a cui ha partecipato. Il suo brano, Love Come With Me, è stato scelto dal Principe di Monaco come colonna sonora del suo matrimonio don Charlene Wittstock.