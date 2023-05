Dopo i Beatles, dal Regno Unito arriva una nuova minaccia per il Re del Rock. I Led Zeppelin hanno conquistato gli Stati Uniti che un tempo furono di Elvis Presley, e come era già successo con i Fab Four è ora che The King guardi in faccia gli artisti che lo stanno superando. Che poi, per superare Elvis non serve soltanto un posto nelle classifiche: da lui è partito tutto, e lo stesso Robert Plant confesserà di aver sempre visto The King come il suo modello, quando da bambino lo imitava nascondendosi dietro le tende di casa sua per fingere di stare sul palco.

L’11 maggio 1974 i Led Zeppelin sono a Los Angeles per lanciare la loro etichetta Swan Song Records nata soltanto il giorno prima. Al Forum c’è Elvis, che per l’occasione ha prenotato un intero attico dell’hotel che si trova di fronte alla location. L’incontro tra gli eroi di Black Dog e la voce di Love Me Tender è reso possibile da Tom Hulett della Concert West. Hulett, infatti, è il promoter che gestisce sia la band che Elvis Presley.

La band arriva al Forum e assiste al concerto di Elvis. Quest’ultimo li nota e suggerisce ai suoi strumentisti di suonare al meglio “per far capire ai ragazzi che sappiamo cosa stiamo facendo”. Poco dopo, i Led Zeppelin sono in una grande sala d’attesa della suite dell’hotel. Jimmy Page è nervoso, non vuole credere che lui e i suoi compari stanno per incontrare Elvis.

Elvis arriva, e Robert Plant ricorderà quel momento con queste parole: “Entrò questo tizio ed iniziò a muoversì intorno ai divani. Stava veramente facendo il suo show”. Cameron Crowe di Rolling Stone parlerà di un “silenzio imbarazzante” per i primi minuti, poi si rompe il ghiaccio. Elvis e John Bonham parlano di auto, The King chiede alla band se i rumor sul loro imminente scioglimento siano reali, ma soprattutto, Robert Plant si lascia andare in una dichiarazione d’amore.

“Durante i soundcheck suoniamo le tue canzoni”. “Quale vi piace?”, chiede Elvis. La risposta è Love Me (Treat Me Like A Fool). Plant inizia a cantarla ed Elvis, mentre scompare nel corridoio, la canta insieme a lui.