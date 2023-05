Il bellissimo Huawei P60 Pro, smartphone premium lanciato a livello globale e dotato di prestazioni senza precedenti, ha superato ogni tipo di aspettative. Il device, infatti, ha vinto la concorrenza dei top di gamma come Oppo Find X6 Pro e Honor Magic 5 Pro, andando a conquistare il primo posto nel benchmark della fotocamera DxOMark. Proprio per quanto riguarda il sistema di punteggio DxOMark, il dispositivo ha ottenuto un notevole punteggiodi 159 punti per le foto, 80 punti per gli scatti bokeh e 75 punti per l’anteprima. Inoltre, ha ottenuto 158 punti per lo zoom e 147 per il video, mostrando la sua elevata versatilità come telefono con fotocamera.

Il Huawei P60 Pro è dotato sul retro di una configurazione a tripla fotocamera, che comprende un sensore principale Ultra Lighting da 48MP con apertura variabile da f1.4 a f4.0 e OIS, un sensore ultra-grandangolare da 13MP con apertura f2.2 e un teleobiettivo Ultra Lighting da 48MP con apertura f2.1, OIS e zoom ottico 3,5x. La configurazione della telecamera utilizza un sistema di imaging basato su XMAGE ed un algoritmo per migliorare la precisione del colore e fornire immagini più luminose. Il comparto fotografico è senza ombra di dubbio la vera chicca di questo super telefono: il reparto lavora in maniera eccellente in tutte le condizioni di illuminazione, specialmente in situazioni dove la luce è più scarsa.

L’apertura variabile garantisce che in uno scatto di gruppo tutti i soggetti rimangano a fuoco grazie ad un’ampia profondità di campo. La fotocamera fornisce anche un elevato livello di dettaglio su tutte le gamme di zoom. Insomma, la fotocamera del Huawei P60 Pro è una caratteristica distintiva di questo dispositivo premium, che lo rende la scelta perfetta per coloro che sono in cerca di prestazioni della fotocamera di alto livello in qualsiasi scenario di ripresa.

